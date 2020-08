Grêmio Com dores musculares, Victor Ferraz é dúvida para o Grenal 426

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O lateral direito gremista Victor Ferraz ficou de fora da partida contra o Novo Hamburgo deste domingo (2), que deu ao Grêmio a vaga na final do returno do Campeonato Gaúcho, devido a uma lesão muscular. Nesta segunda-feira (3), o atleta deve passar por exames para avaliação de suas condições. O jogador é dúvida para o clássico a próxima quarta-feira (5).

Após o jogo contra o Noia, o técnico Renato Portaluppi falou sobre o desfalque: “Vou conversar com o nosso departamento médico. Vamos ver se essas dores musculares dele passam, para que ele possa estar à disposição do Grenal da próxima quarta-feira”. No lugar de Victor Ferraz, o técnico deu oportunidade ao colombiano Orejuela, contratado junto ao Cruzeiro por empréstimo no começo do ano.

O Grêmio enfrenta o Inter nesta quarta, na Arena do Grêmio, pela final da Taça Francisco Novelletto, o returno do Gauchão. Se passar pelo colorado, enfrenta o Caxias no final de semana, valendo o título do Campeonato Gaúcho 2020.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

