Quem conversou com a imprensa nesta segunda-feira (5) foi o atacante Luciano, autor do gol da classificação gremista para a final do returno do Campeonato Gaúcho. O atleta balançou as redes aos 45 minutos do segundo tempo, selando a vitória gremista de 4×3 em cima do Novo Hamburgo. Luciano falou sobre a importância do gol marcado tanto para a equipe, quanto para ele, que vinha recebendo críticas pelas atuações abaixo da média e pelos gols perdidos: “Eu fiquei bastante chateado comigo mesmo por ter perdido as oportunidades no jogo, e na hora do gol foi um jeito de extravasar comigo mesmo, porque eu estava precisando. Eu venho trabalhando para esse momento. E também essas críticas sempre vão fazer bem para o atleta”.

E quando o assunto é cobrança, Luciano destacou que Renato Portaluppi se faz presente, independente do resultado da partida: “Ele cobra todo jogo, quando a gente ganha e quando a gente perde. Quando a gente empata, ele está sempre cobrando. Ele está sempre querendo tirar o nosso melhor em campo. Deixamos um pouco a desejar sim, mas saímos vitoriosos. Estamos focados em um só objetivo”.

O atleta falou também sobre o Grenal desta quarta-feira (5), que vale o returno do Campeonato Gaúcho. “Grenal não se joga, se ganha. A gente vai entrar com esse pensamento. Espero que dê tudo certo na quarta-feira para que a gente saia vitorioso”, destacou.

Grêmio e Inter se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 21h30, na Arena do Grêmio, pela final do returno do Campeonato Gaúcho. O vencedor, enfrenta o Caxias, vencedor do primeiro turno, em busca do título do Gauchão 2020.