Pepê renova com Grêmio até 2024

Na tarde desta segunda-feira (3), o Grêmio anunciou a renovação de contrato do atacante Pepê. Ao lado do vice-presidente de futebol, Paulo Luz, e o executivo de futebol, Klauss Câmara, o jogador de 23 anos assinou seu novo contrato até 2024.

Oriundo das categorias de base tricolor e promovido ao profissional no início de 2018, Pepê já disputou 91 jogos com a camisa tricolor e marcou 18 gols, 13 deles no ano de 2019.

Para os canais oficiais do clube, o vice-presidente de futebol, Paulo Luz, falou sobre a renovação com o atleta, e a valorização dos jovens da base: “Pepê é uma de nossas ‘joias raras’ de formação e, além de ser muito promissor e ter chegado à Seleção Pré-Olímpica, é um goleador nato. Foi um de nossos artilheiros em 2019 mesmo sem gozar da titularidade da equipe e está apto de assumir a condição de protagonista”, enalteceu Luz.