Após pedidos do técnico Jorge Jesus, o Benfica segue nas negociação para tirar Éverton do Grêmio. Desde a semana passada, o clube mantém contato com o tricolor, mas se manifestou dizendo que só daria um passo a mais na conversa, após o final da temporada, que ocorreu no último sábado (1). Portanto, agora o caminho fica livre para que o Benfica realmente faça uma proposta pelo atacante. Uma reunião entre Grêmio e representantes do clube deve ser realizada nesta terça-feira (4), para dar andamento no negócio.

O clube português já conversou com Éverton e já apresentou o projeto para a próxima temporada. O atleta já aprovou as propostas, e já até conversou com Jorge Jesus, técnico do Benfica. O clube tem pressa e quer a ida imediata de Éverton para Portugal. Por isso, ao que tudo indica, as negociações devem ser finalizadas ainda nesta semana.

No entanto, há ainda outro clube europeu na jogada. Isso porque o Everton, da Inglaterra, ainda possui esperanças de levar o atacante. O clube inglês chegou a demonstrar interesse pelo jogador no início do ano, mas as negociações não avançaram.

O tricolor não aceitaria vender o atacante por menos de 20 milhões de euros (R$ 125 milhões), porém com o andar das conversas, esse valor pode ser renegociado. O tricolor possui 50% dos direitos econômicos do atacante. O restante está dividido entre Gilmar Veloz, seu antigo empresário, o Fortaleza e um parceiro do clube gaúcho. Enquanto se divide pelas duas propostas, Cebolinha segue como jogador do Grêmio, e tem contrato até o final de 2023 e multa rescisória de 120 milhões de euros (R$ 725 milhões) para clubes do exterior.