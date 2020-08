O Grêmio não perde um clássico Grenal desde setembro de 2018. De lá para cá, foram oito partidas vencendo ou empatando. Nenhuma derrota para o rival. Nesta quarta-feira (5), o encontro de número 426 marca mais uma oportunidade para o Grêmio aumentar essa estatística.

O técnico Renato Portaluppi já deixou bem claro que a motivação para a vitória é até maior, visto que a equipe pode chegar a nove partidas sem perder. “Eu estou tão motivado ou mais para conseguir mais uma vitória. Parabenizo o trabalho que o Coudet está fazendo. Mas é mais um clássico. Cada partida é uma partida. Não tem favorito no clássico, independente de como as equipes estão. Então se o Coudet falou que está motivado, eu também digo que estou motivado”, disse o técnico após a partida contra o Novo Hamburgo, que colocou o tricolor na final do returno.

Neste ano, foram três clássicos, e em dois, o tricolor saiu com a vitória. Apenas no Grenal válido pela Libertadores, os times empataram. Nos outros dois, disputados pelo Campeonato Gaúcho, vitória tricolor por 1×0. Em fevereiro, Diego Souza balançou as redes. Já no Grenal 425, que marcou o retorno do futebol gaúcho pós-pandemia, Jean Pyerre foi quem fez o gol da vitória. Os dois são peças-chave na equipe de Renato, e devem estar em campo nesta quarta-feira.

Às 21h30, na Arena, o tricolor encontra o Inter valendo o returno do Campeonato Gaúcho, uma vaga na grande final, contra o Caxias, e a hegemonia gremista de nove clássicos sem perder para o rival.