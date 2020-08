Renato Portaluppi precisará colocar em campo uma equipe um pouco diferente da que vinha escalando nas últimas partidas. Isso porque as negociações com o Benfica tiveram andamento e a venda deve de Everton Cebolinha deve ser consolidada. Se isso se concretizar, por pedido do clube português, o atleta não deve mais jogar com a camisa tricolor. Em seu lugar, Pepê ganha espaço. O jovem renovou seu contrato com o Grêmio até 2024.

Pelos lados, Victor Ferraz ainda não se recuperou das dores musculares que o tiraram da última partida, contra o Novo Hamburgo, e Orejuela deve estar em seu lugar, na lateral direita. No lado esquerdo, o jovem Guilherme Guedes, que vinha atuando entre os titulares, também está com dores musculares e deve ser desfalque na equipe. Espaço que se abre para Bruno Cortez, que ficou de fora das últimas partidas devido à Covid-19, mas que já está recuperado e treinou com o grupo normalmente desde sábado.

O provável time gremista deve ser: Vanderlei, Orejuela, Geromel, Kanemann, Cortez, Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Jean Pyerre, Pepê e Diego Souza.