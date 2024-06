Inter Após vitória do Inter na Sul-Americana, Coudet afirma: “Merecíamos ganhar por mais gols”

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

Em partida atrasada da 4ª rodada do grupo C da Copa Sul-Americana, o Inter venceu o Real Tomayapo-BOL por 2 a 0. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Em partida atrasada da 4ª rodada do grupo C da Copa Sul-Americana, o Inter venceu o Real Tomayapo-BOL por 2 a 0 na noite da última terça-feira (4). Disputado no Estádio IV Centenário (Bolívia), o duelo teve o placar definido com gols de Bruno Gomes e Lucas Alario. Com o resultado, o Colorado chegou aos 8 pontos e continua com chance de avançar às oitavas de final.

Após a vitória, o técnico Eduardo Coudet falou sobre o triunfo e afirmou que queria mais. “Sinto que fizemos um grande jogo e merecemos ganhar. Merecíamos ganhar por mais gols, mas o vencedor foi justo. Sim, o início pode ter sido parecido com o jogo de ida, porque sabíamos que fariam uma linha de cinco, mas acho que encontramos todos os caminhos para chegar. (…) Tivemos muitas situações e, bem, queríamos fazer mais gols, porque sinto que estávamos bem na partida e as situações aconteciam minuto após minuto. Estou contente. Contente porque ganhamos novamente, e agora vamos ao campo do Juventude, contra o Delfín-EQU, no sábado, sabendo que, se ganharmos, estaremos nos playoffs”, afirmou Coudet.

O clube gaúcho volta a campo neste sábado (8) para enfrentar o Delfín-EQU, às 21h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, também pela competição continental. O Inter tem a mesma pontuação do time equatoriano. Mas como o Delfín leva vantagem nos critérios de desempate, o time de Eduardo Coudet continua na terceira posição. Ainda assim, o Colorado precisa apenas de uma vitória simples na próxima partida para avançar aos playoffs contra uma equipe oriunda da fase de grupos da Copa Libertadores.

Já pelo Campeonato Brasileiro, o Inter retorna aos gramados no próximo dia 13 (quinta-feira), às 20h, contra o São Paulo, onde mandará seu jogo no Heriberto Hülse, em Criciúma (Santa Catarina). Em seguida, no dia 16 (domingo), o duelo contra o Vitória será no Barradão, em Salvador (Bahia), às 16h.

