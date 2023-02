Inter Vitória sobre o Brasil de Pelotas e resultados paralelos deixam o Inter em terceiro no Gauchão

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2023

O treinador Mano Menezes diz que está satisfeito com a equipe colorada. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

No último sábado (11), o Inter voltou a vencer no Campeonato Gaúcho. Pela sétima rodada, no estádio Bento de Freitas, o Colorado bateu o Brasil de Pelotas por 1 a 0, com gol de Pedro Henrique. Com a vitória, o time comandado por Mano Menezes foi a 13 pontos no Estadual e, após os resultados dos jogos desse domingo (12), ficou na terceira posição da tabela.

Depois do triunfo contra o Brasil, o Colorado chegou a retomar provisoriamente a segunda colocação na classificação, mas a vitória do Ypiranga sobre o São José, por 3 a 1, mudou a parte de cima da tabela. O Canarinho saltou de sétimo para a vice-liderança do torneio, empurrando a equipe de Mano para o terceiro lugar.

Após a partida contra o Brasil de Pelotas, o treinador do Inter comentou a sequência da equipe na competição: “Faz tempo que não ganhamos o Campeonato Gaúcho, e a torcida fica ansiosa, mas não é nas duas primeiras rodadas que se ganha o Campeonato. É preciso construir esse caminho”, disse Mano.

“Estou satisfeito com a equipe que tenho. A equipe que temos é suficiente pra ganhar o Campeonato Gaúcho”, declarou o técnico.

Sobre o duelo de sábado, Mano afirmou: “Foi um jogo competitivo, respeitamos o Brasil, foi uma grande partida e eu saio extremamente feliz com o desempenho de hoje. (…) Saio contente com o desempenho em campo, a equipe se comportou bem para o tipo de jogo que foi jogado. Construímos uma vitória importante no campeonato”, disse Mano.

O treinador também falou sobre o retorno de Mercado. “Mercado tem condições de jogo sim, mas optei por deixar ele no banco. Na quinta-feira, ele tem grandes chances de voltar ao time, até começar a partida.”

Autor do gol no jogo de sábado, Pedro Henrique afirmou: “Soubemos sofrer com a partida e conseguimos sair com o resultado que é o mais importante”.

“Todos os clubes que passei, me entreguei. Chegar mais perto do gol e fazer mais gols é importante. É muito cedo em falar em artilharia. Tem muitos meninos bons para fazerem gols, o Alemão no jogo passado mostrou isso. (…) Pelas situações de jogo, acho que estou podendo fazer minha contribuição e o mais importante é voltarmos a vencer. Importante frisar isso”, disse o atleta.

O jogo

O Brasil foi mais agressivo do que o Inter na primeira metade do jogo. Aos seis minutos, Luís Gustavo mandou por cima do gol. O Xavante seguiu atacando e Da Silva carimbou a trave, aos 14. O Inter encontrou uma defesa fechada. Pedro Henrique fez boa jogada e tocou para Wanderson, que acertou a defesa. Os donos da casa acumularam oportunidades, mas não conseguiram reverter as chances. A segunda etapa começou elétrica e com as duas equipes em busca do gol. Aos quatro minutos, Rafael Dumas cometeu pênalti em Rodrigo Moledo. Pedro Henrique cobrou fez o 1 a 0. Aos 30, Da Silva recebeu na área e chutou. Keiller fez a defesa e garantiu a vitória colorada fora de casa.

Próximo duelo

Na próxima quinta-feira (16), o Inter enfrenta o São José em partida válida pela primeira fase da 8ª rodada do Gauchão. O jogo acontece no Beira-Rio, às 21h30min. A partida será a última disputada pelo Colorado antes do recesso de Carnaval, que se estenderá até o dia 25. Depois, na reta final do Gauchão, o Inter finalizará a primeira fase diante de Aimoré, Grêmio e Esportivo.

