Após vitória, Geromel concede entrevista coletiva e destaca: "Grêmio cresceu no momento certo"

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2020

O zagueiro foi titular durante os 90 minutos diante do Guarani.

Garantindo uma sequência de invencibilidade de 13 jogos, o Grêmio venceu o Guarani, na noite da última quinta-feira (26), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O zagueiro Pedro Geromel, após a partida, exaltou o momento em que a equipe comandada por Renato Portaluppi vive.

“Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. Temos a consciência que ainda não passamos de fase. Lá em Porto Alegre será um grande jogo. Se a gente quiser passar de fase, vamos ter que competir muito ainda.”, ressaltou o zagueiro.

Geromel também falou sobre Renato e o recorde que o comandante conquistou, como um dos técnico que mais comandou o Grêmio, ao lado de Oswaldo Rolla. ”Temos uma sequência de muitos anos com o mesmo treinador, isso faz com que as ideias sejam muito claras, do que precisa ser feito dentro de campo. Todo mundo tem se dedicado bastante, tem corrido.”

“A gente cresceu no momento certo e sempre teve confiança da diretoria e do nosso treinador. Estamos correndo muito. Tivemos muitos lesionados e agora a maioria dos jogadores estão inteiros. Temos um grupo muito forte.”, acrescentou.

Com o resultado sobre o Guarani, o Grêmio poderá perder agora por até um gol de diferença no jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio, para avançar. Antes, tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro, contra o Goiás, jogo atrasado da 6° rodada, também na Arena.

