Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 27 de novembro de 2020

Visando a partida contra o Atlético Goianiense, pela 24° rodada do Brasileirão, o Inter encerrou os treinamentos na manhã dessa sexta-feira (27). E o atacante colorado, Yuri Alberto concedeu uma entrevista para os meios de comunicação do Inter, destacando e projetando a partida. ”É a quarta partida contra o Atlético-GO no ano, estamos trabalhando bem, para dar mais uma distanciada no Campeonato Brasileiro”. O Inter já teve outros 3 encontros com a equipe de Goiânia, um válido pelo Campeonato Brasileiro e outros dois pela Copa do Brasil.

Na última quarta-feira (26), devido à morte do ex jogador argentino Diego Maradona, o Inter teve seu jogo contra o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Libertadores. Com isso, teve suas atenções voltadas para treinamentos e Campeonato Brasileiro. ”Esse jogo que foi adiado, infelizmente, foi pela perda do Maradona, um grande ídolo no futebol. Mas para nós foi uma semana muito boa, uma semana cheia, nos preparamos muito bem, descansamos bem e agora vamos estar firme para o jogo de amanhã.”

Com sua chegada recente no colorado, o garoto vem conquistando seu espaço e já apareceu algumas vezes na equipe titular. Nesse sábado (27), no entanto, a tendência é que comece no banco. Mas em relação ao momento que vive, destacou: ”Estou muito feliz pelo momento que estou vivendo agora aqui no Inter, é um momento feliz, eu estou muito contente, com a minha vida, minha famílias, as pessoas que tem me ajudado bastante. E vamos por mais.”

‘‘Todos jogadores me receberam muito bem, fiquei muito feliz, desde o primeiro, segundo dia, o Rodinei já veio com as resenhas dele, e o Maurício que chegou agora do Cruzeiro, fico muito feliz de ter ele no elenco também. Ele é o nosso 10 lá na seleção (sub-20) e espero que aqui aconteça a mesma coisa que lá na seleção.”, acrescentou.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

