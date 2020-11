Esporte Alessandro Barcellos e José Aquino vão para o segundo turno da eleição presidencial no Inter

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2020

Foto: Divulgação

Na votação do Conselho Deliberativo, no primeiro turno da eleição colorada, Alessandro Barcellos, da Chapa 5 – O Inter Pode Mais, e José Aquino Flores de Camargo, da chapa 3 – Reage Inter, foram os mais votados. Portanto, passam para o segundo turno, que fica no comando dos sócios.

Alessandro Barcelos recebeu 102 votos, José Aquino Flores recebeu 92, Guinther Spode (da chapa 1 – Juntos Somos Maiores) recebeu 76 votos e Cristiano Pilla recebeu 63 votos (da chapa O Povo do Clube).

No próximo dia 15 de dezembro, os sócios vão escolher o novo presidente colorado para os próximos três anos (2021-2023). A votação vai ocorrer de forma online.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

