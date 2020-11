Esporte Quinze anos depois, Mike Tyson retorna aos ringues em luta contra Roy Jones Jr neste sábado

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Mike Tyson e Roy Jones Jr. em pesagem. (Foto: Reprodução)

Em tempos de coronavírus, uma parede de acrílico evitou qualquer faísca na encarada entre Mike Tyson e Roy Jones Jr.. Nesta sexta-feira (27), em Los Angeles, nos Estados Unidos, os dois pugilistas norte-americanos participaram da pesagem que antecede a esperada luta deste sábado (28). Sem contato e sem provocações, mas com uma tensão evidente no olhar, os boxeadores ficaram cara a cara pela primeira vez no fim de semana do evento.

O Combate vai transmitir ao vivo no dia 28 de novembro a volta de Mike Tyson aos ringues, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Os assinantes do canal vão acompanhar a luta contra o americano Roy Jones Jr., que terá oito rounds. A transmissão do evento de Los Angeles, que tem outras seis lutas previstas, começa às 21h30min. A TV Globo também vai exibir a luta na madrugada de sábado para domingo.

Após a pesagem, os dois ficaram separados por uma tela de acrílico em uma encarada tensa, mas sem nenhuma provocação. Os dois, calados, fixaram o olhar no outro por alguns longos segundos, mostrando a tensão antes do embate.

“Eu vou soltar meus golpes. O resto é com o Roy. Se ele correr de mim, eu vou vou para cima”, disse Tyson, em rápida entrevista depois da encarada.

Antes de Tyson e Roy Jones subirem ao palco, todos os outros lutadores dos cards preliminar e principal bateram o peso sem muitos problemas. A parede de acrílico também evitou faíscas em todas as outras encaradas. No único momento que saiu do script na pesagem, o youtuber Jake Paul se vestiu como um personagem do anime “Dragon Ball Z” na encarada com Nate Robinson, ex-jogador da NBA. E ainda provocou: “Você vai ver amanhã”.

Fora do ringue

O adolescente problemático se transformou em uma lenda do boxe. Com apenas 20 anos, Mike Tyson tornou-se o mais jovem campeão mundial dos pesos pesados e construiu um cartel impressionante ao longo da carreira. Foram 58 lutas, 50 vitórias e 44 delas por nocaute. Mas a trajetória do boxeador também foi marcada por muitas confusões, polêmicas e crimes. Em 1992, foi condenado a seis anos de prisão por abusar sexualmente da miss Desiree Washington. Cumpriu metade da pena e foi liberado em março de 1995 devido ao bom comportamento.

Após ser solto, Tyson voltou a lutar e vencer. Pouco tempo depois, em 1997, protagonizou um dos episódios mais agressivos da história do boxe ao morder a orelha de Holyfield durante uma luta, sendo desclassificado e banido por um ano das competições. Fora dos ringues, seguiu tendo passagens pela polícia por acusações de agressões e porte de drogas. Um desses episódios foi no Brasil, em 2005, quando agrediu um cinegrafista e foi detido. Neste mesmo ano, depois de duas derrotas, se aposentou do boxe.

Agora, 15 anos depois, Tyson está prestes a retornar aos ringues, na luta contra Roy Jones Jr, neste sábado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte