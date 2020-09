Inter Após vitória na Libertadores, o Inter retomou os treinamentos com foco no Brasileirão

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2020

O Inter enfrenta o Fortaleza neste sábado (19). (Foto: Eduardo Schemes/S.C.Internacional)

Na tarde desta quinta-feira (17), a equipe do Inter retornou aos treinos, após a vitória em cima do América de Cáli pela Libertadores, sob comando do técnico Eduardo Coudet. Os jogadores que iniciaram a partida realizaram um trabalho físico enquanto o restante do elenco trabalhou forte, fazendo exercícios técnicos e táticos com jogadores das categorias de base.

Em um jogo movimentado com 7 gols, o Inter marcou com Abel Hernández (2) e Gabriel Boschilia (2), enquanto a equipe do América de Cáli descontou com Vergara, Adriel Ramos e Moreno.

Agora, o Inter retoma os compromissos no Campeonato Brasileiro e enfrenta o Fortaleza pela décima primeira rodada, neste sábado (19), na Arena Castelão, às 19h.

D’Alessandro é brasileiro

A partir de agora, o Inter passa a ter um camisa 10 brasileiro. O dono da camisa não mudou, mas a sua nacionalidade foi duplicada. A Secretária Nacional de Justiça concedeu cidadania brasileira a D’Alessandro. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União da última quarta-feira (16).

O argentino de 39 começou a dar entrada nos documentos no final de 2017 e o processo lento e gradual só foi finalizado nesta semana, com a oficialização do governo brasileiro.

Em seu Twitter, o ídolo colorado comemorou: “Oficialmente brasileiro! Dia muito especial na minha vida e carreira. Ser cidadão de um país que tão bem acolheu a mim e minha família é motivo de muito orgulho. A história está feita! Obrigado, Brasil!”.

A dupla cidadania traz um alívio para o Inter. Isso porque, atualmente, a equipe de Eduardo Coudet possui sete estrangeiros em seu elenco. Com a nacionalização, D’Alessandro deixa de ocupar uma das vagas de gringos em partidas nacionais, nas quais o limite é de cinco por partida. As informações são da Rádio Grenal.

