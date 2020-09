Rio Grande do Sul Rede de gás natural avança na Região das Hortênsias

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2020

Atualmente, a frente de obras está na Estrada da Serra Grande, entre Três Coroas e Gramado. Foto: Reprodução Atualmente, a frente de obras está na Estrada da Serra Grande, entre Três Coroas e Gramado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A ampliação da rede canalizada de distribuição de gás natural avança na Região das Hortênsias. Atualmente, a frente de obras está na Estrada da Serra Grande, entre Três Coroas e Gramado. Este é um dos projetos prioritários da Sulgás e viabilizará a chegada da rede canalizada ao principal polo turístico do Estado no segundo semestre do ano que vem.

Entre 2020 e 2021, serão investidos cerca de R$ 20 milhões na construção de 31 quilômetros de rede em aço, entre Três Coroas e Gramado. Neste ano, estão previstos R$ 5,3 milhões em 10 quilômetros de gasoduto, sendo que, até agosto, já foram lançados 4,3 quilômetros.

A expansão na região iniciou-se em 2019, quando a malha dutoviária se estendeu a Três Coroas, vinda de Igrejinha. O trecho já concluído atende a uma indústria têxtil e um posto de combustíveis, que revende o GNV e também utiliza o combustível na geração de energia para o estabelecimento.

“A instalação da rede de gás natural melhora a infraestrutura da região, diversificando a matriz energética disponível e podendo atrair novos investimentos, o que beneficia toda a população”, constata o diretor presidente da Sulgás, Carlos Camargo de Colón.

A versatilidade do gás natural permite que o energético seja integrado aos processos produtivos de diversos segmentos, podendo ser utilizado como combustível, insumo ou fonte para geração de energia elétrica. Além de indústrias, o gás natural pode abastecer veículos, residências e estabelecimentos comerciais e de serviços.

Obras em 2020

A Sulgás é responsável pela prestação de um dos serviços essenciais no Rio Grande do Sul. Por isso, as obras foram mantidas, mesmo durante a pandemia da Covid-19. Em relação à malha de distribuição, manteve o plano de negócios em pleno andamento, tendo realizado, entre janeiro e agosto, obras em 12 municípios, somando mais de R$ 23,5 milhões investidos na construção de 47,4 quilômetros de redes de distribuição de gás, totalizando 1.257 quilômetros de extensão ao todo até esse mês.

A previsão é que de setembro a dezembro sejam investidos mais R$ 12 milhões na construção de 27,6 quilômetros de rede canalizada. Dessa forma, no ano, a malha dutoviária da companhia terá alcançado 1.285 quilômetros. Atualmente a Sulgás está presente em 42 municípios, cujo atendimento é realizado por rede canalizada ou pelo modal de transporte de GNC (gás natural comprimido).

Municípios com obras em 2020

Cachoeirinha;

Canoas;

Caxias do Sul;

Esteio;

Farroupilha;

Gravataí;

Guaíba;

Novo Hamburgo;

Porto Alegre;

São Leopoldo;

Sapiranga;

Três Coroas.

Municípios onde começarão obras de expansão nos próximos meses:

Alvorada;

Campo Bom;

Triunfo;

Viamão.

