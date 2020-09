Esporte Renato resume a derrota do Grêmio para a Universidad Católica como a “pior atuação deste ano”

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O técnico alegou “falta de entrosamento” do grupo para justificar a má atuação. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O técnico Renato Portaluppi se mostrou apático e com respostas curtas na entrevista coletiva após a derrota por 2 a 0 para a Universidad Católica na noite de quarta-feira (16) na Libertadores. A equipe tricolor sofreu com os chilenos, que dominaram a partida e pressionaram o jogo todo.

Renato disse que o jogo foi “atípico” e resumiu o acontecimento em “tem dias que a noite vira dia”. “Foi a nossa pior atuação neste ano sob meu comando. E com certeza a melhor atuação da Católica no ano. Infelizmente não deu nada certo para a gente, e deu tudo certo para eles. Porque temos jogadores importantes, sete ou oito jogadores fora do time. E sempre falo que tenho um grupo, confio em todo mundo. Mas entrosamento é totalmente diferente. Pecamos na falta de entrosamento dos jogadores.”

A falta de conexão entre os jogadores, apontada por Renato como o principal motivo para a derrota ficou nítido nos dois gols da Universidad Católica, que aconteceram com dois minutos de diferença. Aos 44 minutos do primeiro tempo, o atacante Zampedri abriu o placar, e aos 46, já nos acréscimos, o meio-campista Pinares marcou o segundo. “Eu não lamento os desfalques, mas lamento o entrosamento da equipe. Não é fácil encarar uma Libertadores com sete ou oito desfalques importantes. Então sem duvidas eles fazem falta no entrosamento”, destacou Renato.

Mas para Renato, este não é momento de terra arrasada. Mesmo com a derrota, o tricolor é o segundo colocado no Grupo E, com quatro pontos, enquanto o rival Inter é o líder, com sete. Já Universidad Católica e América de Cali têm três pontos cada.

O Grêmio retornou a Porto Alegre na tarde desta quinta-feira (17). No final de semana, encara o Palmeiras, pela 11ª rodada do Brasileirão, às 16h de domingo (20), na Arena. Pela Libertadores, na quarta-feira (23), o Tricolor terá pela frente um clássico Grenal, no estádio Beira-Rio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte