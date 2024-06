Inter Após vitória na Sul-Americana, equipe do Inter treina em Alvorada de olho no Brasileirão

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2024

O primeiro trabalho do grupo em Alvorada foi realizado nessa segunda-feira (10). (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Depois de vencer na Copa Sul-Americana no fim de semana, a equipe do Inter voltou aos treinos agora de olho no Campeonato Brasileiro. Com o CT Parque Gigante, em Porto Alegre, ainda em processo de recuperação e limpeza por conta das enchentes que devastaram a capital gaúcha e grande parte do Rio Grande do Sul, o Colorado passa a treinar no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

O primeiro trabalho do grupo no local foi realizado nessa segunda-feira (10), já em preparação para a próxima partida do Brasileirão. Nesta quinta-feira (13), o Inter encara o São Paulo, às 20h, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

O primeiro treinamento da semana foi fechado no CT das categorias de base do clube gaúcho. Os jogadores, sob o comando de Eduardo Coudet, realizaram atividades técnicas de troca de passes, posse de bola e minijogos em curto espaço de campo. O elenco volta a trabalhar nesta terça-feira (11), dando sequência na preparação para a partida em Santa Catarina.

Após o jogo contra o São Paulo, o Inter deverá treinar na cidade catarinense na sexta-feira (14) e, de lá, deverá seguir para Salvador (BA), onde enfrenta o Vitória no próximo domingo (16).

Sul-Americana

Pela Sul-Americana, o Inter venceu o Delfín (Equador) por 1 a 0 na noite do último sábado (8), na Serra Gaúcha. O placar garantiu ao Colorado uma vaga na repescagem do torneio, contra o Rosario Central (Argentina). O duelo será travado em jogos de ida e volta, cujas datas-base são os dias 17 e 24 de julho. Os argentinos abrirão o confronto como mandantes, no Gigante de Arroyito, enquanto o jogo de volta será travado com mando do Colorado. Se avançar dos playoffs, o Inter enfrentará o Fortaleza nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

