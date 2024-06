Inter Inter retoma treinos no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2024

Com CT Parque Gigante em processo de recuperação pós-enchente, Inter deve treinar em Alvorada até quarta-feira (12) Foto: Ricardo Duarte/Internacional Com CT Parque Gigante em processo de recuperação pós-enchente, Inter deve treinar em Alvorada até quarta-feira (12) (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Ainda com o CT Parque Gigante em processo de recuperação e limpeza por conta da enchente que devastou Porto Alegre e boa parte do Rio Grande do Sul, o Inter passa a treinar nesta segunda-feira (10), no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. O primeiro trabalho do grupo, já em preparação para a partida contra o São Paulo, nesta quinta-feira (13), em Criciúma (SC), ocorre com portões fechados.

Normalmente usado apenas pelas categorias de base do clube, o centro de treinamentos em Alvorada será o principal local de trabalho do time principal até que o Parque Gigante volte a receber as atividades, o que deve demorar pelo menos mais três meses. O time de Eduardo Coudet treina em Alvorada até quarta-feira (12), quando viaja a Criciúma para disputar partida pelo Brasileirão.

Após o jogo contra o São Paulo, o Inter deverá treinar na cidade catarinense na sexta-feira (14) e, de lá, seguirá para Salvador (BA), onde enfrenta o Vitória no próximo domingo (16). Portanto, a volta a Porto Alegre ocorre somente na próxima semana.

Casa temporária

O Inter busca acelerar as obras de recuperação do Beira-Rio para permitir que o estádio possa voltar a receber os jogos do time. De acordo com dirigentes do clube, cerca de um terço do processo de limpeza e recuperação já foi alcançado.

A tendência é que o Inter volte a atuar em casa s partir de julho. Até lá, o time de Coudet jogará em estádios emprestados, como o Ressacada, em Florianópolis, que pode receber o confronto colorado com o Corinthians, no dia 19 de junho.

2024-06-10