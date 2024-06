Rio Grande do Sul Mutirão Enem 2024 mobiliza Rede Estadual de Ensino para inscrever estudantes do Rio Grande do Sul no exame

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2024

Dia E ocorre na quarta-feira (12), com ações de inscrição em todas as escolas estaduais de Ensino Médio Foto: Divulgação Dia E ocorre na quarta-feira (12/6), com ações de inscrição em todas as escolas estaduais de Ensino Médio Foto: Divulgação

A Seduc (Secretaria da Educação) começou, nesta segunda-feira (10), o Mutirão Enem 2024. Várias ações estão sendo promovidas na Rede Estadual para garantir que todos os estudantes do terceiro ano do Ensino Médio das escolas estaduais participem da edição deste ano do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Os prazos para se inscrever nas provas foram prorrogados até 14 de junho. Os candidatos gaúchos estão isentos da taxa de inscrição por conta da crise ambiental e meteorológica que atingiu o Estado no mês de maio.

O Mutirão Enem 2024 tem o objetivo de mobilizar toda a comunidade escolar em um esforço coletivo. Além do trabalho de divulgação por professores e equipe diretiva das escolas, as atividades planejadas pretendem incentivar o protagonismo juvenil, em que os próprios alunos são estimulados a criar iniciativas para valorizar a inscrição. Nas redes sociais da Seduc, serão compartilhados conteúdos e informações sobre a prova durante toda a semana para aumentar a participação dos estudantes gaúchos no Enem.

No dia 12 de junho, ocorrerá o Dia E, em que todas instituições de Ensino Médio da Rede Estadual realizarão um mutirão de inscrições. A proposta é que cada escola organize equipes de mobilização, que passarão em salas de aula para verificar e estimular as inscrições dos alunos. Também está prevista a montagem de estações de inscrições em áreas comuns, como pátios ou lugares cobertos, facilitando o acesso dos candidatos.

O Rio Grande do Sul possui 1.106 escolas estaduais de Ensino Médio, que atendem a 273.115 estudantes. Destes, 71.673 estão cursando o terceiro ano. A meta é garantir que cada um desses alunos esteja inscrito no Enem 2024. As provas serão aplicadas em 3 e 10 de novembro.

O Enem mede o desempenho escolar dos estudantes ao final da Educação Básica. O exame é a principal porta de entrada para o Ensino Superior no Brasil, sendo utilizado por instituições públicas e privadas como critério de seleção, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e do Prouni (Programa Universidade para Todos).

Outras datas do cronograma do Enem 2024 também foram ajustadas. O prazo para solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social foi estendido até 14 de junho.

