Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

O grupo colorado iniciou na tarde desta segunda-feira (9) a preparação para a partida. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter deu início a uma semana muito importante neste começo de temporada. Será uma semana especial para o Rio Grande do Sul, já que a quinta-feira (12) marcará o primeiro Grenal da Copa Libertadores da América. Inter e Grêmio estão no grupo E da competição sul-americana, junto com Universidad Católica-CHI e América de Cali-COL.

O grupo colorado iniciou na tarde desta segunda-feira (9) a preparação para a partida. O técnico Eduardo Coudet terá mais dois dias de treinamentos para ajustar detalhes e testar alternativas para o duelo na Arena do Grêmio. O comandante conta com praticamente todo grupo à disposição, já que o lateral Moisés treinou com o elenco nesta segunda. O treino foi apenas físico para quem atuou na vitória de 2 a 0 contra o Brasil de Pelotas no Campeonato Gaúcho.

Antes das atividades, o volante Musto concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT Parque Gigante. O argentino destacou a importância do jogo, o tamanho do confronto e projetou o embate entre os dois clubes. “Cada clássico é diferente. Os enfrentaremos com toda a gana e sabendo a importância de ser o primeiro da história da Libertadores. É uma partida especial e todo jogador quer jogar”, afirmou o camisa 5.

Questionado sobre como o Inter se comportará em campo contra o rival, Musto garantiu que a equipe vai se impor para vencer o jogo: “O processo que se colocou é de sair para as partidas em todos os jogos, em todos os campos, e isso não vai mudar. Posso te garantir que vamos sair para buscar desde o primeiro minuto”.

Com os três pontos conquistados na primeira rodada sobre a Universidad Católica na goleada por 3 a 0, o Inter lidera o grupo. A equipe entrou na segunda fase preliminar da competição e venceu a Universidad de Chile-CHI e o Tolima-COL.

Ingressos esgotados

Em menos de 20 minutos, a torcida do Inter esgotou a reserva de ingressos, disponibilizada nesta segunda-feira, para o Grenal histórico da próxima quinta-feira, às 21h (horário de Brasília), pela Copa Libertadores. 2 mil ingressos haviam sido disponibilizados ao clube para o jogo na Arena.

