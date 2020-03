Inter Torcida do Inter esgota ingressos para o Grenal na Arena

Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

2 mil ingressos haviam sido disponibilizados Foto: (Divulgação/S.C.Internacional) Foto: (Divulgação/S.C.Internacional)

Em menos de 20 minutos, a torcida do Inter esgotou a reserva de ingressos, disponibilizada nesta segunda-feira, para o Grenal histórico, da próxima quinta-feira, às 21h (horário de Brasília), pela Copa Libertadores da América. 2 mil ingressos haviam sido disponibilizados ao clube para o jogo na Arena.

Após a reserva da entrada, o torcedor deverá retirar o ingresso na Central de Atendimento ao Sócio (CAS) na terça (10) ou quarta (11) sempre das 10 horas às 18 horas. Crianças com idade de 0 a 2 anos são isentos.

Deslocamento à Arena

O torcedor também deverá definir no momento da retirada do ingresso se vai utilizar o ônibus que sairá do estádio e, se sim, já realizar a compra do passe, que custa R$ 10 para ida e volta do campo adversário. No dia do jogo será obrigatória a apresentação da carteira de identidade e a pulseira tanto para acessar a Arena quanto para embarcar no ônibus para o traslado.

A concentração da torcida colorada no Beira-Rio para saída está marcada para ocorrer às 16 horas. A saída dos ônibus que vão à Arena deve ser realizada às 17h30.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Inter

Deixe seu comentário