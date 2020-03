Esporte O Inter venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 0, com dois gols de Patrick

Por Redação O Sul | 8 de março de 2020

A vitória deixou o Inter com 4 pontos no Grupo A. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter superou na noite desse domingo (8) o Brasil de Pelotas, no estádio Beira-Rio, em partida válida pela segunda rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Mais de 15 mil torcedores acompanharam um placar de 2 a 0, com gols anotados no segundo tempo pelo volante Patrick. Com esse resultado, o Colorado assumiu a liderança isolada do Grupo A, com quatro pontos.

Em seus primeiros 45 minutos, o jogo foi de um time só. Senhor das ações do confronto, o dono da casa encurralou os visitantes, não permitindo respiro ao Brasil de Pelotas. Apesar da supremacia colorada, foram os pelotenses, contudo, que tiveram o melhor atleta da etapa inicial. Insuperável, o goleiro Matheus Nogueira operou seguidos milagres, salvando arremates diversos de Nonato, Natanael, Patrick e Gustavo. Graças à exibição do arqueiro, o placar seguiu inalterado até o intervalo, resultado injusto diante da proeminência vermelha.

O Inter seguiu dono do campo de ataque na etapa final, especialmente a partir das entradas de Marcos Guilherme e Thiago Galhardo, que adicionaram ainda mais ofensividade ao time colorado. Em sua primeira participação na partida, o camisa 17 criou grande oportunidade, driblando o goleiro e finalizando na rede externa.

O lance serviu de prólogo para o que estava por vir, uma vez que, aos 16, enquanto o barbante ainda balançava, Patrick recebeu grande cruzamento de Saravia para, enfim, abrir o placar. Cinco minutos depois o Pantera voltou a vencer a defesa pelotense em novo preciso cabeceio, este após escanteio cobrado por Marcos Guilherme.

Agora é tudo Libertadores. O Colorado volta a campo na próxima quinta-feira (12), às 21h, quando visita o Grêmio, na Arena. De número 424 na história, o clássico – inédito na história da Copa Libertadores da América – integra a segunda rodada da fase de grupos do torneio. Líder da chave E, o Inter superou na última terça os chilenos da Universidad Católica por 3 a 0.

Ficha técnica:

Internacional (2): Danilo Fernandes; Saravia, Rodrigo Moledo, Bruno Fuchs e Natanael; Rodrigo Lindoso; Guilherme Pato (Marcos Guilherme), Nonato (Thiago Galhardo) e Patrick (Praxedes); D’Alessandro e Gustavo. Técnico: Eduardo Coudet.

Brasil de Pelotas (0): Matheus Nogueira (Rafael Martins); Ednei, Lázaro, Heverton e Mateus Mendes; Leandro Leite, Revson e Gegê; Gabriel Poveda (Wellington Simião), Jarro Pedroso (Cristian) e Wesley Pacheco. Técnico: Gustavo Papa.

Arbitragem: Vinicius Amaral apita, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Cleber Gilmar Flores.

