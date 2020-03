Grêmio Pelotas 0 x 1 Grêmio se enfrentam no segundo turno do Gauchão; acompanhe

Por Redação O Sul | 8 de março de 2020

Partida ocorre no estádio Boca do Lobo Foto: Reprodução/Twitter/Pelotas

Pelotas e Grêmio se enfrentam neste domingo (08), no estádio da Boca do Lobo. A partida é válida pela segunda rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho e marca o reencontro das duas equipes após a Recopa Gaúcha, vencida pelo Lobão, nos pênaltis. Pepê abriu o placar do jogo para o tricolor gaúcho.

Gauchão 2020 – Grupo B

Pelotas

Douglas; Iago, Pedrão, Wendel e Busanello; Felipe Guedes, Michel Schmoller, Talles Cunha e Jô; Hugo Sanches e Hugo Almeida (Tadeu). Técnico: Luiz C. Winck.

Grêmio

Vanderlei; Luis Orejuela, Paulo Miranda, Rodrigues e Bruno Cortez; Darlan, Thaciano, Thiago Neves e Patrick; Pepê e Luciano. Técnico: R. Portaluppi.

Local: Boca do Lobo, Pelotas

Horário: 16h

Árbitro: Lucas Guimarães.

