Inter Titular no Grenal? Saravia deslancha em estreia e se credencia para clássico da Libertadores

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

Argentino deu assistência na vitória sobre o Brasil de Pelotas Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Em três dias após a apresentação oficial, Renzo Saravia se tornou o foco de atenções do Inter. O novo lateral-direito, última contratação do Inter do clube na temporada, já fez sua estreia como titular e aumenta a expectativa pela presença em campo, na quinta-feira, no Grenal das Américas.

“Estou muito feliz de voltar, de vestir uma grande camiseta, estar em um grande clube. Me sinto bem, depois é decisão do técnico. É seguir trabalhando, temos muitas coisas para conquistar”, declarou o argentino, que deu assistência para o primeiro gol do jogo marcado por Patrick, na partida contra o Brasil de Pelotas.

O jogador que chegou do Porto, de Portugal, é velho conhecido de Eduardo Coudet. Os dois trabalharam juntos no Racing, onde foram campeões na temporada 2018/2019. Apesar de evitar em falar sobre individualidades no pós-jogo, o técnico elogiou a condição física e deixou em aberto as possibilidades de escalação para o clássico na Arena.

“Sua parte física é boa e forte. Vinha treinando no Porto e ele sabe a nossa maneira de trabalhar. Todos tem a mesma chande de jogar”, destacou o comandante do Inter.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

