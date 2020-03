Inter Saravia é convocado para a Seleção Argentina e vira baixa no Inter por dois jogos no Gauchão

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

Lateral-direito foi chamado pelo técnico Lionel Scaloni para a disputa dos jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 Foto: (Anderson Kblo/Divulgação/S.C.Internacional) Foto: (Anderson Kblo/Divulgação/S.C.Internacional)

Recém-contratado pelo Inter, Renzo Saravia foi convocado pela Seleção Argentina e será baixa para o time em dois jogos pelo Campeonato Gaúcho. O lateral-direito foi chamado pelo técnico Lionel Scaloni para a disputa dos jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Os compromissos com a Argentina serão frente ao Equador e Bolívia, nos dias 26 e 31 de março. Assim, Saravia vira baixa para o técnico Eduardo Coudet nas partidas contra o contra Esportivo, no dia 25 de março, e Aimoré, no dia 1º de abril. Ainda no dia 21 de março, o jogador deve estar à disposição do time no clássico Grenal, válido pela quarta rodada do returno do Campeonato Gaúcho.

Confira a lista de convocados da Argentina:

* Por supervisão de: Marjana Vargas

