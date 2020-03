Inter Moisés aparece treinando pelo 2° dia seguido e aumenta dúvidas do Inter para o Grenal

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Seguindo a preparação para o clássico Grenal, o Inter, entre as indefinições do time, passa a ganhar mais dúvidas especialmente nas laterais. Além da lateral-direita, entre Saravia e Rodinei, Moisés, que era ausência, retornou aos treinamentos e pode retornar para a lateral-esquerda. O time que ainda ganhou uma preocupação com Gustavo, que deixou a atividade mais cedo, nesta terça-feira.

Como tradicionalmente, o técnico Eduardo Coudet preferiu a privacidade para realizar as atividades. Apenas os primeiros 20 minutos foram abertos para a imprensa acompanhar, no CT Parque Gigante. No gramado, Moisés mais uma vez apareceu treinando normalmente. O jogador está recuperado da entorse no tornozelo esquerdo, mas ainda gera dúvida para o Grenal por conta da condição física. A última partida do lateral foi justamente no último clássico, ainda pelo primeiro turno do Campeonato Gaúcho, em 15 de fevereiro, no Beira-Rio. Cenário que abre a possibilidade de Uendel seguir entre os titulares.

A outra incógnita para o técnico Eduardo Coudet está na lateral-direita. Renzo Saravia estreou no domingo, contra o Brasil de Pelotas, demonstrando bom desempenho. O outro candidato a posição é Rodinei, que foi poupado no domingo e vem atuando nos jogos da Libertadores.

Em relação às outras posições do time, a tendência é que no meio-campo, a formação seja mantida com Musto, Edenílson, Gabriel Boschilia e Marcos Guilherme. A situação de D’Alessandro é mais uma indefinição, gerando disputa no ataque com Thiago Galhardo. A tendência é que o camisa 10 comece no banco de reservas.

No trabalho desta manhã, os jogadores que atuaram contra o Brasil de Pelotas estavam fazendo uma atividade física regenerativa em um dos campos. Já os demais atletas estavam treinando normalmente, fazendo uma técnica de passes curtos. Gustavo, que estava treinando com os atletas que atuaram no domingo, acabou saindo mais cedo da atividade e retornou para o vestiário e passará por reavaliação.

A preparação para o clássico pela Libertadores segue nesta quarta-feira, no último treino antes do Grenal. Um provável time para encarar o Grêmio tem: Marcelo Lomba; Saravia (Rodinei), Bruno Fuchs, Victor Cuesta e Uendel (Moisés); Musto; Marcos Guilherme, Edenílson e Gabriel Boschilia; Thiago Galhardo (D’Alessandro) e Guerrero.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

