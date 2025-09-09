Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Após voto de Alexandre de Moraes, Flávio Bolsonaro diz que o julgamento é uma “farsa” e ataca o ministro do Supremo

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Senador Flávio Bolsonaro deu início a uma coletiva de imprensa com críticas ao magistrado

Foto: Reprodução
(Foto: Reprodução)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou nesta terça-feira (9) o voto do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por suposta tentativa de golpe de Estado.

Poucos minutos depois de Moraes concluir a apresentação do voto em julgamento na Corte, Flávio deu início a uma coletiva de imprensa com críticas ao magistrado.

O filho do ex-presidente chamou o julgamento de “farsa” e acusou Alexandre de Moraes de conduzir o processo como forma de “vingança”. O senador disse, ainda, que o ministro age de forma política e que o voto de Moraes não tem “embasamento jurídico”.

 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

“Delinquente do PCC”, “samambaia jurídica”: as frases do voto do ministro Alexandre de Moraes no julgamento de Bolsonaro
Se a maioria dos ministros concordar com Alexandre de Moraes, Bolsonaro pode receber penas que chegam a 43 anos
https://www.osul.com.br/apos-voto-de-alexandre-de-moraes-flavio-bolsonaro-diz-que-o-julgamento-e-uma-farsa-e-ataca-o-ministro-do-supremo/ Após voto de Alexandre de Moraes, Flávio Bolsonaro diz que o julgamento é uma “farsa” e ataca o ministro do Supremo 2025-09-09
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Trump sofre revés na Justiça ao tentar afastar integrante do Banco Central norte-americano
Mundo Polônia e Otan acionam caças após drones russos invadirem o espaço aéreo do país
Futebol Seleção Brasileira perde por 1 a 0 para a Bolívia e encerra Eliminatórias em quinto lugar
Brasil Mega-Sena: prêmio acumula e vai a R$ 55 milhões
Porto Alegre Unidade Móvel de Saúde Animal de Porto Alegre atende duas regiões nesta semana
Rio Grande do Sul Indústria gaúcha registra em julho o melhor mês do ano em vendas
Rio Grande do Sul Quase 800 mil passageiros utilizaram os trens durante a Expointer, informa a Trensurb
Economia Tarifaço: exportação brasileira de café cai e a Alemanha se torna maior compradora
Mundo Peso argentino registra o pior desempenho frente ao dólar em 2025
Política Na visão de expoentes do Centrão, Tarcísio está exagerando na busca pela bênção de Bolsonaro para disputar as eleições em 2026
Pode te interessar

Política Supremo retoma o julgamento do suposto plano de golpe com o voto do ministro Flávio Dino; acompanhe ao vivo

Política Imprensa internacional repercute o voto do ministro Alexandre de Moraes pela condenação de Bolsonaro

Política Se a maioria dos ministros concordar com Alexandre de Moraes, Bolsonaro pode receber penas que chegam a 43 anos

Política “Delinquente do PCC”, “samambaia jurídica”: as frases do voto do ministro Alexandre de Moraes no julgamento de Bolsonaro