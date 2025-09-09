Quarta-feira, 10 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025
Senador Flávio Bolsonaro deu início a uma coletiva de imprensa com críticas ao magistradoFoto: Reprodução
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou nesta terça-feira (9) o voto do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por suposta tentativa de golpe de Estado.
Poucos minutos depois de Moraes concluir a apresentação do voto em julgamento na Corte, Flávio deu início a uma coletiva de imprensa com críticas ao magistrado.
O filho do ex-presidente chamou o julgamento de “farsa” e acusou Alexandre de Moraes de conduzir o processo como forma de “vingança”. O senador disse, ainda, que o ministro age de forma política e que o voto de Moraes não tem “embasamento jurídico”.