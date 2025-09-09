Política Após voto de Alexandre de Moraes, Flávio Bolsonaro diz que o julgamento é uma “farsa” e ataca o ministro do Supremo

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Senador Flávio Bolsonaro deu início a uma coletiva de imprensa com críticas ao magistrado Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou nesta terça-feira (9) o voto do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por suposta tentativa de golpe de Estado.

Poucos minutos depois de Moraes concluir a apresentação do voto em julgamento na Corte, Flávio deu início a uma coletiva de imprensa com críticas ao magistrado.

O filho do ex-presidente chamou o julgamento de “farsa” e acusou Alexandre de Moraes de conduzir o processo como forma de “vingança”. O senador disse, ainda, que o ministro age de forma política e que o voto de Moraes não tem “embasamento jurídico”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/apos-voto-de-alexandre-de-moraes-flavio-bolsonaro-diz-que-o-julgamento-e-uma-farsa-e-ataca-o-ministro-do-supremo/

Após voto de Alexandre de Moraes, Flávio Bolsonaro diz que o julgamento é uma “farsa” e ataca o ministro do Supremo

2025-09-09