Por Redação O Sul | 13 de março de 2025

Só a "mesada" de presidente de honra do PL foi R$ 32 mil por mês para Bolsonaro durante o ano inteiro.

Dois levantamentos baseados em informações públicas sobre o quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu em 2024, entre aposentadorias, salário e a mesada paga pelo Partido Liberal (PL) por “serviços prestados” como “presidente de honra”, mostram uma cifra bruta superior a R$ 1 milhão no final do ano passado. Os levantamentos foram realizados pela revista IstoÉ e pelo jornal O Globo.

O colunista Guilherme Amado, da IstoÉ, recorda com ironia uma entrevista concedida por Bolsonaro em outubro de 2022, poucos dias antes de perder a eleição para Lula, em que ele afirmava que, caso fosse derrotado, passaria a viver apenas com a aposentadoria de deputado federal e a de capitão reformado do Exército a que tinha direito. Na época, Bolsonaro estimava que receberia R$ 42 mil brutos por mês e classificava esse valor como “excepcional”.

No entanto, as apurações feitas pelos veículos, publicadas em fevereiro e março de 2024, mostram que, ao longo de 2023, Bolsonaro recebeu, já descontados impostos e contribuições, mais de R$ 800 mil. O montante inclui as aposentadorias do ex-militar e ex-deputado, além da mesada paga pelo PL, que, de acordo com as informações, foi referente aos “serviços prestados” como “presidente de honra” do partido. Os descontos aplicados incidem sobre o Imposto de Renda e a Previdência Social.

De acordo com dados do portal da Transparência da Câmara dos Deputados, como parlamentar inativo, Bolsonaro teve direito a quase R$ 40 mil por mês, o que equivale a R$ 26,1 mil líquidos a cada 30 dias de 2024. Já os valores pagos pelo PL, provenientes do Fundo Partidário, não sofreram descontos e chegaram a R$ 32 mil mensais, totalizando R$ 384 mil no ano. Essas informações estão disponíveis no Sistema de Divulgação de Contas Anuais dos Partidos, acessível no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conforme destaca o colunista Anselmo Gois, do O Globo.

Além disso, a aposentadoria de Bolsonaro como ex-militar, mais modesta, rendeu-lhe cerca de R$ 9,2 mil por mês durante 2023. Esse valor aumentou com o pagamento do 13º salário, e, na folha de novembro, ele recebeu R$ 13.574,60 líquidos, conforme dados de transparência pública do governo federal. Esses números revelam a soma significativa que Bolsonaro obteve ao longo do ano, superando suas próprias expectativas de renda.

