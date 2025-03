Política Bolsonaro reduz expectativa e agora espera 500 mil apoiadores em ato na Praia de Copacabana

Por Redação O Sul | 13 de março de 2025

“Só a direita leva um povo para a rua. Temos que aproveitar esse momento”, disse Bolsonaro. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) citou a manifestação deste domingo (16), na Praia de Copacabana, no Rio, e o projeto de lei da anistia aos presos pelo 8 de Janeiro como as pautas mais relevantes para o Partido Liberal neste momento em que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), revogou a medida cautelar que impedia Valdemar Costa Neto, presidente do PL, de se comunicar com Bolsonaro. O primeiro encontro entre os dois, depois de um ano, ocorreu na quarta-feira (12).

Na saída da reunião, Bolsonaro disse que espera pelo menos 500 mil pessoas no evento deste domingo em Copacabana, marcado para as 10h. “Só a direita leva um povo para a rua. Temos que aproveitar esse momento”, disse Bolsonaro à imprensa após o encontro com Costa Neto.

Os dois também conversaram sobre eleições do ano que vem. “Eu tenho falado em buscar uma boa bancada, até com aliados, para o ano que vem. Para que a gente possa fazer com que o país volte a respirar democracia”, afirmou o ex-presidente.

Apesar de sua inelegibilidade, Bolsonaro voltou a confirmar que “por enquanto” continua candidato à presidência em 2026 e disse que a direita deveria se unir no segundo turno da eleição.

“Por enquanto eu sou candidato. Os outros candidatos por aí – Gusttavo Lima, Caiado, Zema – têm seus partidos. Eu acho que até seria bom cada partido lançar seu candidato e no segundo turno os candidatos se unirem. Seria melhor coisa a fazer. Por que alguns me acusam que eu tenho que abrir mão do meu capital para apoiar alguém? Eu não tenho o que abrir mão. Vou esperar o momento certo. Eu tenho uma experiência que ninguém tem”, afirmou Bolsonaro.

Falando sobre a denúncia do suposto golpe de Estado, Bolsonaro disse que sua preocupação quanto ao julgamento “é zero”. Para ele, as acusações são “infundadas”.

“As acusações são completamente infundadas. Não tem nenhuma relação minha com o 8 de Janeiro, fizeram uma ginástica para fazer essa ligação. A preocupação que eu estou pelo que eu estou sendo acusado é zero. O relatório é político, ninguém tem dúvida disso. É um julgamento político… Querem me tirar do cenário político ano que vem com esse tipo de inelegibilidade, porque eu me reuni com embaixadores”, afirmou o ex-presidente, que foi declarado inelegível por oito anos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

