Por Redação O Sul | 31 de maio de 2022

As dezenas sorteadas foram 08, 09, 17, 19, 33 e 56. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil As dezenas sorteadas foram 08, 09, 17, 19, 33 e 56. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Uma aposta de Blumenau (SC) acertou as seis dezenas do concurso 2.486 da Mega-Sena, que foi realizado na noite desta terça-feira (31), em São Paulo. Ela levou um prêmio de R$ 117.557.270,98. As dezenas sorteadas foram 08, 09, 17, 19, 33 e 56. A aposta faz parte de um bolão com 42 pessoas que levou um prêmio de R$ 117.557.270,98.

A quina teve 231 apostas que ganharam R$ 27.876,31. A quadra contou com 15.582 apostas vencedoras que levaram R$ 590,37.

Esta semana, excepcionalmente, serão três sorteios: nesta terça, na quinta-feira (2) e no sábado (4). Para o sorteio de quinta-feira (2), o prêmio previsto para quem acertar a Mega é de R$ 3 milhões.

