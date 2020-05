As dezenas sorteadas foram: 07 - 08 - 14 - 23 - 30 - 46. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A Caixa realizou na noite desse sábado (16) o concurso 2.262 da Mega-Sena. Uma aposta de Curitiba (PR) levou sozinha o prêmio de R$ 101,2 milhões. As dezenas sorteadas foram 07, 08, 14, 23, 30 e 46. O prêmio é o segundo maior do ano da Mega-Sena em concursos regulares. A Quina teve 198 acertadores, e cada um levou R$ 34.405,61. O próximo sorteio será na quarta (20), com prêmio estimado de R$ 2 milhões.