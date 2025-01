Brasil Aposta de São Paulo ganha sozinha prêmio de R$ 37 milhões da Mega-Sena

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











As dezenas sorteadas foram: 04 - 17 - 19 - 20 - 40 - 48. Foto: ABr As dezenas sorteadas foram: 04 - 17 - 19 - 20 - 40 - 48. (Foto: ABr) Foto: ABr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma aposta de Indaiatuba, no interior de São Paulo, acertou sozinha as seis dezenas do concurso 2816 da Mega-Sena, sorteado nesta quinta-feira (16), e levou o prêmio principal da loteria, acumulado em R$ 37.397.174,16. As dezenas sorteadas foram: 04 – 17 – 19 – 20 – 40 – 48.

Segundo a Caixa, a aposta venceu com apenas seis números jogados. Uma aposta simples como essa custa R$ 5. Além do prêmio principal, na quina, com cinco acertos, 63 apostas ganhadoras receberão, cada uma, R$ 46.245,21. Já na quadra, com quatro acertos, 4.876 apostas receberão R$ 853,58, cada.

O próximo concurso da Mega-Sena será sorteado no sábado (18), com prêmio de R$ 3,5 milhões. O sorteio ocorre a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. As apostas podem ser feitas até 19h. A Mega-Sena tem, em geral, três sorteios semanais, às terças, quintas e aos sábados.

Para levar o prêmio máximo da Mega-Sena, é preciso acertar os seis números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas. Uma aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita nas casas lotéricas, pela internet ou no aplicativo para smartphones Loterias Caixa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/aposta-de-sao-paulo-ganha-sozinha-premio-de-r-37-milhoes-da-mega-sena/

Aposta de São Paulo ganha sozinha prêmio de R$ 37 milhões da Mega-Sena

2025-01-16