Em jogo amistoso no Beira-Rio, Inter perde de 2 a 0 para o México

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2025

Partida serviu de laboratório para o treinador colorado. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Partida serviu de laboratório para o treinador colorado. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Jogando no Beira-Rio na noite dessa quinta-feira (16), o Inter foi derrotado pela Seleção do México, por 2 a 0, em sua primeira partida do ano. O amistoso serviu como preparação para a estreia do Colorado no Campeonato Gaúcho, que ocorre na próxima quarta-feira (22), contra o Guarany, em Bagé.

Antes da partida, o clube gaúcho o lançou oficialmente o uniforme para a temporada 2025. A nova camisa homenageia o cinquentenário do título brasileiro de 1975, trazendo de volta o escudo utilizado pelo time na época.

O jogo

O Colorado começou bem a partida e ofereceu dificuldades para o México. Aos 15 minutos, Wesley realizou uma bela jogada e quase abriu o placar. Aos 20, Ruvalcaba obrigou o goleiro Anthoni a fazer uma importante defesa.

Aos 25 minutos, o volante Bruno Gomes precisou ser substituído após sentir um mal-estar causado por uma virose. Na sequência, a seleção mexicana desperdiçou uma grande oportunidade com Guillermo Martínez.

O placar foi inaugurado aos 33 minutos. Gallardo e Ruvalcaba tabelaram, e o volante Érik Lira finalizou colocado, sem chances para Anthoni: 1 a 0. Logo em seguida, aos 34, em um rápido contra-ataque, Ruvalcaba ficou cara a cara com o goleiro colorado, mas Anthoni levou a melhor.

Atrás no placar, o Inter passou a pressionar. Aos 38, Valencia chutou cruzado, mas a bola saiu pela linha de fundo. Aos 40, o atacante voltou a finalizar, mas parou no goleiro Rangel. Aos 41, Wesley cruzou, e os mexicanos quase marcaram um gol contra.

No entanto, aos 45 minutos, Ruvalcaba avançou com liberdade pelo lado esquerdo e ampliou o placar para os visitantes: 2 a 0.

Na etapa final, o ritmo do jogo caiu. O Inter, abatido pela desvantagem e demonstrando cansaço físico, não conseguiu levar perigo ao México, que administrou o resultado.

A melhor oportunidade colorada foi aos 26 minutos, em um chute de Wanderson após bela jogada de Alan Patrick, mas o goleiro Rangel defendeu com tranquilidade.

Ficha técnica

– Inter: Anthoni; Bruno Gomes (Pablo), Clayton Sampaio, Vitão (Vitor Gabriel) e Braian Aguirre; Rômulo (Luis Otávio), Thiago Maia (Bruno Henrique), Alan Patrick (Yago Noal) e Wesley (Wanderson); Borré (Gustavo) e Enner Valencia (Vitinho). Técnico: Roger Machado.

– México: Raúl Rangel; José Castillo (Meraz), Eduardo Águila e Ramón Juarez (Victor Guzmán); David Ramírez, Montiel (Jeremy Márquez), Érik Lira e Gallardo; Efraín Álvarez (Muñoz), Ruvalcaba (Fulgencio) e Guillermo Martínez (Zambrano). Técnico: Javier Aguirre.

– Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (FIFA), auxiliado por Rafael da Silva Alves (FIFA) e Maira Mastella Moreira (FIFA). VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA).

