Rio Grande do Sul Aposta do Rio Grande do Sul divide o prêmio máximo da Lotofácil e leva mais de R$ 600 mil

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2021

Foto: Divulgação

Uma aposta de Passo Fundo, no Norte do Estado, acertou os 15 números do concurso 2.127 da Lotofácil, sorteado nesta sexta-feira (08).

O vencedor dividirá o prêmio máximo com outro sortudo, levando R$ 658.057,62, cada. Confira as dezenas:

Resultado do concurso nº 2.127, sorteado em São Paulo (SP): 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23 e 24.

