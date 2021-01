Polícia Após tentar fugir, homem é preso com carro clonado em Canoas

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2021

Na ação foi preso o motorista, de 27 anos, com antecedentes por roubo a pedestre. (Foto: PRF/Divulgação)

Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizavam policiamento nesta sexta-feira (08) na BR-448, a Rodovia do Parque, quando foram alertados pelo setor de inteligência da Brigada Militar sobre o deslocamento de um automóvel suspeito.

O veículo foi visualizado mas o motorista desrespeitou a ordem de parada, saiu com o carro da rodovia e passou a fugir em alta velocidade pelas ruas de Canoas, realizando manobras perigosas, inclusive transitando pela contramão de direção.

Após dois quilômetros, acabou cercado e imobilizado pelos policiais, que descobriram que o carro havia sido roubado pela manhã, e utilizava placas clonadas.

Na ação foi preso o motorista, de 27 anos, com antecedentes por roubo a pedestre. Ele estava com o direito de dirigir suspenso. O homem disse aos policiais que recém tinha comprado o veículo, por R$ 2 mil. No interior do carro ainda estavam os documentos da vítima.

A ocorrência foi encaminhada à polícia judiciária em Canoas. O veículo, após periciado, será devolvido ao seu proprietário.

