Guarda Municipal e Brigada Militar dispersam aglomerações em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2021

As ações ocorreram na frente de bares onde os frequentadores não estavam respeitando o distanciamento social Foto: Prefeitura de Porto Alegre/Divulgação As ações ocorreram na frente de bares onde os frequentadores não estavam respeitando o distanciamento social. (Foto: Prefeitura de Porto Alegre/Divulgação) Foto: Prefeitura de Porto Alegre/Divulgação

Em ação conjunta com a Brigada Militar e os fiscais da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), a Guarda Municipal efetuou diversas ações em Porto Alegre para desfazer aglomerações nesta sexta-feira (08).

As ações ocorreram na frente de bares onde os frequentadores não estavam respeitando o distanciamento social. As abordagens aos frequentadores foram nas ruas Fernando Machado, no Centro Histórico, Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, Lima e Silva, no bairro Cidade Baixa, e Largo dos Açorianos e na Praça XV, no Centro da Capital.

A Guarda Municipal salienta que a colaboração da população é fundamental para enfrentar a pandemia da Covid-19.

