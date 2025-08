Brasil Aposta única do Espírito Santo leva prêmio de R$ 99 milhões da Mega-Sena

5 de agosto de 2025

Veja os números sorteados: 01 - 06 - 24 - 27 - 28 - 57. Foto: ABr Veja os números sorteados: 01 - 06 - 24 - 27 - 28 - 57. (Foto: Agência Brasil) Foto: ABr

O sorteio do concurso 2.897 da Mega-Sena foi realizado na noite desta terça-feira (5), em São Paulo. Uma aposta de Barra de São Francisco (ES) acertou as seis dezenas e vai levar sozinha o prêmio de R$ 99.592.255,98. Veja os números sorteados: 01 – 06 – 24 – 27 – 28 – 57.

Com 5 acertos – 117 apostas ganhadoras vão receber R$ 36.347,56 cada. Já com 4 acertos, 7.644 apostas ganhadoras levam pra casa R$ 917,04 cada.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o ganhador fez um jogo simples, de 6 números. A aposta foi feita presencialmente, em uma lotérica da cidade, com pouco mais de 42 mil habitantes. O próximo sorteio da Mega será nesta quinta-feira (7).

As apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.

O pagamento da aposta online pode ser realizado via Pix, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.

