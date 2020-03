Brasil Aposta única na Mega-Sena fatura prêmio de R$ 12, 5 milhões

Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

Aposta de Chapecó, em Santa Catarina, foi a vencedora. Foto: Arquivo/Agência Brasil Aposta de Chapecó, em Santa Catarina, foi a vencedora. (Foto: Arquivo/Agência Brasil) Foto: Arquivo/Agência Brasil

Uma aposta de Chapecó (SC) acertou os seis números do concurso 2244 da Mega-Sena, sorteado nesta quarta-feira (18). O vencedor leva R$ 12.147.334,80. A Quinta teve 77 apostas ganhadoras, no valor de R$ 26.469,15, e a Quadra, com 4706 acertadores, R$ 618,70.

A estimativa pra o próximo concurso é de R$ 16 milhões. O sorteio pode ser acompanhado pelas redes sociais: no Facebook e pelo Canal Caixa no YouTube.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país e também no Portal Loterias Online. Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem ainda fazer suas apostas na Mega-Sena pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. A cartela com seis dezenas marcadas custa R$ 4,50.

