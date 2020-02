Brasil Apostas de Rio Branco e Fortaleza dividem prêmio de R$ 211 milhões da Mega-Sena

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Os números sorteados foram 11, 20, 27 , 28, 53 e 60 Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Os números sorteados foram 11, 20, 27 , 28, 53 e 60. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma aposta de Rio Branco (AC) e outra de Fortaleza (CE) acertaram as seis dezenas do concurso 2.237 da Mega-Sena. Elas receberão, cada uma, R$ 105.826.358,87. O sorteio ocorreu nesta quinta-feira (27) no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. A aposta mínima custa R$ 4,50. Os números sorteados foram 11, 20, 27 , 28, 53 e 60.

Será o segundo maior prêmio da história da Mega-Sena a ser pago pela Caixa em concursos regulares. O maior é de R$ 289 milhões e foi pago em abril de 2019. Se incluídos os prêmios de Mega da Virada, será o décimo maior prêmio já pago pela Caixa.

A Quina teve 263 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 44.509,85. A quadra teve 15.054 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 1.110,86. O próximo concurso (2.238) será neste sábado (29). O prêmio é estimado em R$ 3 milhões.

