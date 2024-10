Economia Apostas online: prazo para pedir dinheiro de volta de sites ilegais acaba nesta quinta

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Bets que não entraram com o pedido de autorização estão vetadas de aceitarem apostas desde o dia 1º de outubro. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os apostadores que tiverem contas e saldo em sites de apostas que não foram autorizados pelo governo federal devem solicitar o quanto antes a retirada dos valores, já que prazo para que os sites permaneçam no ar termina nesta quinta-feira (10). Depois disso, eles começarão a ser derrubados. Embora seja possível solicitar a retirada após o dia 10, isso deverá ser mais difícil, segundo apontam especialistas.

Nessa quarta (9), o Ministério da Fazenda atualizou a lista de empresas que podem operar até o dia 31 de dezembro. Agora, a lista nacional conta com 96 empresas que gerenciam 213 bets. A lista daquelas autorizadas a operar nos Estados contam com 18 empresas.

Quem começará a derrubar os sites a partir desta sexta (11) é a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Isso será feito nos mesmos moldes com o que ocorreu com a rede social X, antigo Twitter, que ficou fora do ar para usuários brasileiros por 39 dias. A rede social já foi liberada para voltar a funcionar no País.

A fiscalização ficará à cargo da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, que contará com ajuda de demais órgãos do governo federal para coibir que os sites permaneçam operando.

Segundo as bets autorizadas a operar pelo Ministério da Fazenda, o funcionamento para retirada dos valores das contas dos apostadores é o seguinte:

* inicialmente, é preciso acessar a lista divulgada pelo Ministério da Fazenda para saber se de fato a empresa está autorizada ou não;

* se de fato a empresa não estiver na lista, o cliente deve pedir a devolução de valores;

* o acesso é feito no site de apostas em que o cliente tem conta;

* o apostador deve procurar pelo campo de login, entrando na bet da mesma forma de quando vai fazer as apostas; esse campo pode ser denominado como “entrar”, “já foi cliente”, entre outros;

* é necessário informar os dados de acesso, composto por um login e senha;

* ao entrar, é preciso procurar pelo campo onde estará disponível o saldo;

* após saber o saldo que possui, no campo que também pode ser chamado de “banco”, o cliente precisa pedir a devolução;

* novamente ele deverá fornecer os seus dados; algumas bets permitem que o cliente receba como quiser (Pix, transferência, etc);

* o cliente só pode pedir a devolução para o seu próprio CPF, e não de terceiros;

* se o cliente não receber o valor no prazo informado ou tiver algum outro problema, deve entrar em contato com o suporte da plataforma ou outras formas de contato com os responsáveis.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/apostas-online-prazo-para-pedir-dinheiro-de-volta-de-sites-ilegais-acaba-nesta-quinta/

Apostas online: prazo para pedir dinheiro de volta de sites ilegais acaba nesta quinta

2024-10-09