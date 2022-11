Mundo Apple deixará de produzir 6 milhões de iPhones por causa de protestos na China e oferece bônus de 1 mil e 800 dólares a trabalhador que ficar na fábrica

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Se restrições continuarem nas próximas semanas, a produção do iPhone poderá ser afetada ainda mais. (Foto: Bloomberg)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A turbulência no principal centro de fabricação da Apple em Zhengzhou (China) provavelmente resultará em um déficit de produção de cerca de seis milhões de unidades do iPhone Pro este ano, de acordo com uma fonte familiarizada com as operações de montagem.

A situação permanece incerta na fábrica da Foxconn, o principal parceiro global de produção da Apple, e a estimativa de perda de produção pode mudar, disse a fonte. Muito dependerá da rapidez com que a empresa que opera a instalação conseguirá levar as pessoas de volta às linhas de montagem após violentos protestos contra as novas restrições que visam ao controle da covid no país.

A Foxconn está oferecendo um bônus de até US$ 1.800 para os funcionários que permanecerem em suas instalações de Zhengzhou, na esperança de manter os níveis de pessoal necessários para administrar a produção do novo modelo premium da Apple. Se as restrições restrições que visam ao controle da covid no país continuarem nas próximas semanas, a produção poderá ser adiada ainda mais.

O campus de Zhengzhou foi devastado por bloqueios e agitação dos trabalhadores por semanas depois que as infecções por covid deixaram a Foxconn e o governo local lutando para conter o surto. Milhares de funcionários fugiram em outubro após escassez crônica de alimentos, apenas para serem substituídos por novos funcionários que se rebelaram contra práticas salariais e de quarentena.

No fim de semana, após proibir a circulação de pessoas em Zhengzhou, o governo chinês transferiu 870 trabalhadores para um centro a cerca de 370 quilômetros de distância em uma província vizinha, sem avisá-los com antecedência, como medida para conter a transmissão da covid.

A instalação da Foxconn produz a grande maioria dos aparelhos iPhone 14 Pro e Pro Max, os aparelhos mais procurados da Apple este ano. Esses telefones premium compensaram a queda na demanda pelos modelos regulares do iPhone 14. A Apple reduziu sua meta geral de produção para cerca de 87 milhões de unidades, de uma projeção anterior de 90 milhões de unidades.

A Apple e a Foxconn aumentaram suas estimativas do déficit de Zhengzhou nas últimas duas semanas, disse a fonte, acrescentando que esperam conseguir compensar os seis milhões de unidades perdidas na produção em 2023.

“Isso demonstra que todos, até mesmo a Apple, são suscetíveis a restrições na cadeia de suprimentos na China devido à covid”, disse Anshel Sag, da Moor Insights & Strategy.

O déficit, bastante significativo para uma operação que produz dezenas de milhões de iPhones antes do pico da temporada festas de fim de ano e férias, está entre as expectativas mais pessimistas dos analistas.

No pior cenário de bloqueios prolongados afetando a montagem em Zhengzhou, a Foxconn pode arriscar até 36% da receita do iPhone ou 20% de suas vendas totais no trimestre.

Bônus

A Foxconn, também conhecida como Hon Hai Precision Industry, aumentará os salários em até 13.000 yuans por mês em dezembro e janeiro para trabalhadores em tempo integral que ingressaram no início de novembro ou antes, informou a empresa em um comunicado. Na semana passada, a Foxconn ofereceu bônus semelhantes para qualquer dos trabalhadores que optasse por abandonar o emprego e voltar para sua cidade natal.

O bônus extraordinariamente generoso reflete a necessidade urgente da Foxconn de colocar as linhas de montagem de volta à velocidade máxima após um mês lidando com as restrições e interrupções da covid que culminaram nos distúrbios na semana passada. O campus de Zhengzhou normalmente abriga mais de 200 mil funcionários. Mais de 20 mil novas contratações teriam sido feitas após os protestos.

A Apple disse que está trabalhando em estreita colaboração com a Foxconn para restaurar as operações e ambas as empresas expressaram o compromisso de garantir a segurança dos trabalhadores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo