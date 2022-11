Tecnologia Apple deve iniciar produção de óculos de realidade aumentada em 2023

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O produto deve estar disponível em quantidades menores do que a empresa da maçã está acostumada a produzir. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O headset de realidade virtual e aumentada da Apple pode começar a ser produzido no começo de 2023, em parceria com a Pegatron, empresa de Taiwan fabricante de eletrônicos. É o que indicam rumores publicados em matéria do site DigiTimes. O produto deve estar disponível em quantidades menores do que a empresa da maçã está acostumada a produzir, sendo disponibilizadas menos de 1 milhão de unidades, voltadas para um público bem selecionado devido ao seu preço alto.

A reportagem original foi construída a partir de depoimentos de fontes anônimas ligadas à indústria responsável pela fabricação das peças. De acordo com os relatos, o headset de realidade mista da Apple deve abastecer, principalmente, o segmento comercial, e não deve obter lucro em um primeiro momento.

Segundo o DigiTimes, o objetivo é conseguir produzir até 2,5 milhões de unidades por ano. No começo, no entanto, a fabricação deve ficar em torno de 700 mil a 800 mil dispositivos. De acordo com as informações do relatório, o headset de VR e AR não estaria pronto para ser anunciado em janeiro de 2023, conforme foi ventilado pelo analista Ming-Chi Kuo, conhecido por acertar previsões de lançamentos. Na verdade, a produção tende a começar em março de 2023, com o anúncio oficial sendo feito em abril.

A Apple estaria trabalhando há anos no projeto, e há rumores sobre as características técnicas do modelo desde o ano passado. Em março de 2021, Kuo indicou em um relatório que o headset de realidade mista deve ser mais leve e portátil do que os concorrentes, e que pode ter 15 módulos de câmera, para uma realidade virtual imersiva e “biometria inovadora”.

Além disso, um rumor veiculado em outubro pelo site The Information aponta que o dispositivo pode ter confirmação de pagamentos por leitura de íris sincronizada com a conta do usuário no Apple Pay, com tecnologia similar ao Face ID. Vale ressaltar, entretanto, que o design do produto e as demais funções práticas ainda são um mistério para o público.

iPad e MacBook dobráveis

Enquanto a Apple faz o seus testes de iPhone dobrável em segredo, a Samsung revela para seus fornecedores a sua previsão de que a rival deve estrear no segmento com iPads e MacBooks dobráveis em 2024. A sul-coreana aposta que o iPhone dobrável chegará em 2025 ou depois.

Na reunião com os fornecedores, a Samsung também relatou os desafios que eles precisam resolver para que os dobráveis fiquem mais populares. De acordo com a empresa, o público busca modelos mais leves, então as fabricantes precisam resolver o problema de peso nos componentes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia