Tecnologia Google remove conta de usuário que usou a plataforma para salvar arquivos do WhatsApp

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2022

Produtor de conteúdo critica forma como a questão foi conduzida. (Foto: Divulgação)

Nos últimos dias, alcançou ampla repercussão o caso de um jovem usuário que teve suas contas do Gmail e do site de vídeos YouTube removidas. O carioca Ygor Palopoli é criador de conteúdo digital e relatou no Twitter que o problema aconteceu após realizar backup (cópia de segurança) na plataforma Google Drive de fotos e vídeos de sua conta no aplicativo de mensagens WhatsApp para o seu Google Drive.

Ele mantinha o backup do WhatsApp automático para a nuvem. Conforme o seu relato, ele perdeu o acesso a sua conta Google duas horas depois realizar um upload. No Twitter, outros usuários também relataram situações semelhantes.

Na série de publicações, Ygor explicou que o motivo apresentado pelo Google para a remoção da sua conta foi o armazenamento de “conteúdos nocivos”. Mas ele não obteve muitas respostas além disso, até porque a maior parte da comunicação foi feita de forma automatizada.

“O Google não entrou contato em momento algum desde o dia da suspensão da conta, além de utilizar respostas automáticas que ignoram o contexto da situação”, criticou.

Além de usar o Google Drive para o backup do WhatsApp, ele “subia” conteúdos do banco de vídeos que assinava – deixando assim a dúvida sobre qual a origem da violação. Uma suspeita é de que a punição esteja relacionada ao print de um site de prostituição, que ele utilizou para produzir um vídeo sobre o “Marmitagate”, caso de uma suposta fraude em organização não-governamental (ONG) de Santa Catarina.

O próprio influencer diz que não sabe identificar onde estaria a violação. De qualquer forma, alega que a remoção foi equivocada.

Contestação

A política do Google autoriza a empresa a deletar qualquer conta que viole os seus termos de serviço. Porém, o usuário pode entrar com um pedido no suporte na hipótese de considerar a exclusão um erro ou injustiça.

Foi isso que Ygor fez. Mas a contestação (encaminhada no final de outubro) ainda não gerou resposta por parte do Google. “Foram semanas sem patrocínios rodando, sem contato com marcas com as quais eu vinha negociando”, relata.

A série de publicações foi feita em 5 de novembro e o caso foi ganhando cada vez mais repercussão. No dia seguinte, o produtor de conteúdo on-line publicou que entraria com ação judicial contra o Google.

Depois da manifestação na internet e redes sociais, com milhares de “curtidas”, ele recebeu dicas de diversos advogados que o orientaram a pedir uma liminar e processar o Google: “Eles sugeriram liminar e processo por danos morais e materiais, visto que as semanas sem a conta prejudicaram demais meu trabalho”.

Nesta quinta-feira (10), Ygor anunciou que finalmente conseguiu recuperar a sua conta. Na sua conta no Twitter, o youtuber informou que o acesso foi retomado através da reclamação no site Consumidor.gov.br, do governo federal.

