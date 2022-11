Ciência Nasa testa escudo inflável que pode ser usado em missões a Marte

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2022

O escudo térmico inflável LOFTID foi lançado ao espaço e se inflou com sucesso. (Foto: Reprodução)

Nesta quinta-feira (10), a Nasa (agência espacial norte-americana) lançou a Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator (LOFTID), uma demonstração de tecnologia de um escudo térmico inflável. O escudo foi levado ao espaço por um foguete Atlas V, da United Launch Alliance, e parece ter conseguido ir e voltar à Terra sem sofrer danos em sua estrutura. Se este for o caso, a missão representa um passo importante para a agência espacial levar humanos a Marte no futuro.

Após a abertura do escudo no espaço, a Nasa confirmou visualmente, por meio da transmissão de vídeo, que o componente foi totalmente inflado a 125 km de altitude, marcando o início da reentrada. As equipes da missão perderam brevemente o sinal de telemetria do LOFTID, mas tudo correu bem até o fim da missão.

O escudo desceu a cerca de 800 km do litoral do Havaí com o “nariz” para baixo, exatamente como o planejado, e se inflou no oceano. “Esta é uma das tecnologias mais críticas que estamos estabelecendo com esta missão, com o primeiro voo orbital de sucesso e recuperação”, comemorou Jim Reuter, administrador associado da Nasa na diretoria de Tecnologia de Missões Espaciais.

Depois de inflar, o LOFTID foi recuperado facilmente, e ejetou seu dispositivo de gravação de dados. “Esta é uma ótima oportunidade para conseguirmos os dados do voo e ver como ele se saiu de verdade”, disse Greg Swanson, líder de instrumentação no Ames Research Center, da agência espacial norte-americana. A satisfação dos membros da missão se deve ao projeto do LOFTID, desenhado para desacelerar a entrada de uma nave na atmosfera marciana, reduzindo o calor.

Segundo a Nasa, a tecnologia representa uma solução para pousos na atmosfera fina do Planeta Vermelho — esta torna os pousos ainda mais desafiadores, porque as naves encontram apenas parte do “arrasto” comparado com aquele presente na Terra. É por isso que, sozinhos, os paraquedas não conseguem ajudar cargas úteis menores a chegar ao solo do planeta.

Assim, enquanto busca formas de levar humanos e cargas para Marte, a agência espacial norte-americana vem testando este escudo inflável. O LOFTID tem formato parecido com o de um disco voador, e pode ser instalado no interior de um foguete convencional para o lançamento. Depois, ele iria se expandir e inflar quando chegar a Marte e viajar pela atmosfera do nosso vizinho.

