Tecnologia Apple inicia pré-venda de notebook que pode custar até 29 mil reais no Brasil

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











O aparelho custa a partir de R$ 13.299 na loja da marca. (Foto: Divulgação/Apple)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Apple abriu a pré-venda do seu notebook MacBook Air com chip M2. O aparelho custa a partir de R$ 13.299 na loja da marca. Com as especificações mais poderosas, o preço pode chegar a até R$ 29.098.

O novo MacBook Air foi lançado em junho durante a conferência global da Apple para desenvolvedores (WWDC, na sigla em inglês). Por conta da pré-venda, ele começará a ser entregue aos compradores a partir de 16 de agosto.

O notebook foi o primeiro a receber o M2, novo processador desenvolvido pela Apple. De acordo com a empresa, o chip tem desempenho 18% melhor do que seu antecessor M1 e é quase duas vezes mais rápido que os mais poderosos chips da concorrência.

Com a nova especificação, o chip M2 consegue reproduzir mais vídeos em 4K e 8K simultaneamente, permite fazer edições de vídeo complexas sem travar, e faz com que programas como Photoshop fiquem mais rápidos.

Os preços do novo MacBook Air sobem se os clientes escolherem mais espaço de armazenamento (até 2 TB), mais memória RAM (até 24 GB) e placas de unidade gráfica mais avançadas. Nessas condições, o preço chega a 26.299.

Quem optar por comprar o dispositivo com os programas de edição de vídeo Final Cut Pro e edição de áudio Logic Pro, precisa pagar R$ 2.799,80 adicionais. Com isso, o preço do notebook pode chegar a até R$ 29.098,80.

Produtos mais caros

Meses antes da WWDC, a Apple revelou um produto mais caro que o novo MacBook Air. O computador para uso profissional Mac Studio foi lançado em março por até R$ 95 mil – o preço caiu e hoje chega a R$ 85 mil.

O Mac Pro, também voltado para uso profissional, custa ainda mais: chega a R$ 527 mil. O preço é cobrado para quem escolhe as melhores especificações, incluindo 8 TB de armazenamento SSD, 1,5 TB de memória RAM e 64 GB de memória na unidade de processamento gráfico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia