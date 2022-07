Tecnologia Google oferece 500 mil bolsas para cursos on-line de tecnologia no Brasil

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Vagas serão abertas até 2026, e inscrições para as primeiras turmas acabam em 13 de julho. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Google está oferecendo 500 mil bolsas integrais, até 2026, para treinamentos virtuais nas áreas de Suporte de TI, Análise de Dados, Gerenciamento de Projetos e Design UX. Os cursos buscam atender a alta demanda por profissionais no mercado de tecnologia.

As vagas são voltadas para estudantes e formados no ensino médio ou técnico, a partir de 16 anos, e alunos do nível superior. A prioridade é para pessoas negras, LGBTQIA+ (com reserva de bolsas para transexuais), mulheres e população de baixa renda.

Neste primeiro momento, estão sendo oferecidas 30 mil bolsas. Os interessados podem se inscrever as até 13 de julho, no site do Centro Integração Empresa-Escola (CIEE) ou por meio do aplicativo CIEE ONE, que pode ser baixado de graça.

Todos os cursos foram criados pelo Google e estão hospedados na plataforma de educação da Coursera. “São cerca de 800 horas de aulas, considerando as quatro titulações juntas, com certificação, visando ao preparo dos estudantes para ingresso em postos de trabalho no campo em constante crescimento profissional da tecnologia”, disse a empresa em nota.

Nos Estados Unidos, 75% dos alunos que obtiveram esses certificados relataram uma melhora em suas carreiras dentro de um intervalo de seis meses.

Não é necessário ter experiência ou conhecimento prévio nas modalidades oferecidas. A recomendação, para fazer um curso em seis meses (como é exigido), é separar ao menos uma hora e meia por dia para o estudo. Os estudantes contam ainda com acompanhamento de uma monitoria exclusiva, para auxiliar na conclusão do curso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia