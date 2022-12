Tecnologia Apple lança criptografia de ponta a ponta em backups da nuvem

Enquanto testa novos serviços de segurança, lojas da Apple enfrentam a falta de novos iPhones para venda.

Seu iPhone salva automaticamente na nuvem da Apple cópias de muitas coisas em seu celular, entre elas suas fotos e seus grupos de fofoca do iMessage. A Apple anunciou que vai começar a oferecer aos donos de iPhone a opção de criptografar totalmente os backups do iCloud para que ninguém mais (incluindo a própria Apple) possa ter acesso as suas informações.

A tecnologia de criptografia é controversa porque esconde informações tanto para o bem como para o mal. A criptografia de ponta a ponta impede que criminosos bisbilhotem sua videochamada ou roubem seu histórico de saúde salvos na nuvem. Mas também pode proteger a atividade de terroristas, pedófilos e outros criminosos.

A partir do final deste ano, a Apple permitirá que você decida por conta própria se deseja criptografar os backups salvos a partir do seu iPhone. Caso esteja preocupado com sua privacidade, já é possível ativar esse recurso.

Primeiro, você precisa se inscrever no Apple Beta Software Program (o programa de software beta da Apple), que lhe dá acesso a versões de teste dos próximos sistemas operacionais da empresa enquanto ela ainda está trabalhando neles. Depois de se inscrever, é preciso baixar e instalar o software de teste em todos os seus dispositivos da Apple. Então você terá a opção de ativar os backups do iCloud totalmente criptografados.

Uma desvantagem: talvez você se depare com problemas ao usar um software operacional que não está pronto para ser lançado para todos os iPhone ou Macs.

Fila de espera

Enquanto ficam cheias as ruas de Nova York (Estados Unidos) às vésperas do Natal, a icônica loja da Apple na 5ª Avenida surpreende: o público está bem abaixo dos padrões da época. Alvo de disputa dos consumidores, mesas que expõem iPhones, iPads e outros objetos de cobiça podem ser acessadas sem grandes dificuldades – mas só para quem deseja somente ver os produtos.

Marcar um horário para um atendimento também está bem mais fácil e é possível fazê-lo em cima da hora. Motivo? Faltam os recém-lançados iPhone 14 Pro e Pro Max. O consumidor pode até optar pela versão na cor roxa ou o de 128 gigabytes (GB), modelos menos requisitados, e ainda assim vai ter dificuldade de encontrá-los.

A cena se repete nas demais lojas da Apple, em Nova York e em Nova Jersey No site, a entrega está prevista só para o fim de dezembro, ou seja, depois do Natal. Questionado sobre o motivo da escassez doiPhone “top de linha”, um atendente da Apple da Quinta Avenida disse não ter informações.

“Tivemos a paralisação na China, os protestos”, disse ele, sem se identificar. Quanto ao baixo movimento na principal loja da Apple em Nova York, ele é direto: “Não temos o principal produto para vender”.

O bloqueio de uma fábrica da Foxconn na China, a principal fornecedora da Apple, devido à política de “covid zero” do país causou uma escassez de iPhones 14 Pro e Pro Max na principal data para compras nos Estados Unidos.

