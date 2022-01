Tecnologia Apple lança iOS 15.2.1 com correção de bug que reiniciava o iPhone

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2022

O update traz poucas novidades e chega cerca de um mês após a liberação do iOS/iPadOS 15.2. (Foto: Reprodução)

A Apple lançou a atualização 15.2.1 do iOS para usuários do iPhone e iPad e o destaque do pacote é a correção de uma falha do HomeKit. O update traz poucas novidades e chega cerca de um mês após a liberação do iOS/iPadOS 15.2 para os aparelhos compatíveis.

As notas de lançamento da Apple nesta compilação 9C63 são bem curtas e mostram correções pontuais. A primeira foi a resolução de um problema quando o app Mensagens não conseguia carregar fotos enviadas usando o iCloud Link.

iPhone reiniciando infinitamente

Já o segundo ajuste está ligado a um bug com aplicativos de terceiros do CarPlay, que param de responder às entradas do usuário. Não foram explicados quais apps eram afetados pela falha, portanto dá para presumir se tratar de um problema generalizado.

A companhia também alega ter corrigido a vulnerabilidade do HomeKit que poderia causar negação de serviço se nomes de acessórios fossem criados com muitos caracteres. O Canaltech chegou a falar sobre essa falha, que afeta certos modelos e faz com que o aparelho reinicie sem parar.

Os novos softwares devem chegar por atualização automática via internet, mas você pode tentar acelerar esse processo. É só acessar o aplicativo Configurações > Geral > Atualização de software. Caso o software tenha chegado, você receberá a notificação diretamente no telefone ou tablet.

Fortnite

Após ficar quase dois anos fora do iPhone, por causa da guerra judicial entre Epic Games e Apple, Fortnite está de volta ao iOS – com uma ajudinha da Nvidia. A partir da semana que vem o Battle Royale vai entrar no catálogo do GeForce Now — serviço de streaming de jogos na nuvem — e poderá ser jogado via Safari.

Em comunicado, a Nvidia destacou a possibilidade de jogar Fortnite tanto no aplicativo dedicado do GeForce Now para Android quanto na versão para navegadores web no iOS. A versão em streaming do game é provavelmente idêntica às edições de outras plataformas, com o diferencial de rodar de maneira remota nas máquinas da Nvidia.

Por enquanto, o Battle Royale da Epic Games ficará disponível em beta fechado para testar a capacidade dos servidores, gráficos e controles. Portanto, somente alguns usuários selecionados serão capazes de acessar o game. Segundo a Nvidia, todas as regiões do mundo estão elegíveis para entraram nos testes.

O GeForce Now está funcionando no Brasil de forma oficial desde outubro de 2021. Com planos que vão desde R$ 44,99 na assinatura mensal e R$ 243 no trimestral, o serviço de streaming permite rodar jogos em servidores da Nvidia, enquanto as imagens são transmitidas via internet para celulares e PCs. A plataforma também tem um plano gratuito que dá acesso limitado a certos títulos.

