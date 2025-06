Tecnologia Apple lança segundo beta do iOS 26 corrigindo problemas de design

25 de junho de 2025

Foto: Reprodução

A Apple disponibilizou o iOS 26 beta 2 para desenvolvedores, trazendo pequenas atualizações de recursos e algumas correções de bugs. A nova versão chega para substituir a primeira prévia, anunciada durante a WWDC 2025, no início de junho.

O segundo beta da nova geração do sistema operacional do iPhone chegou junto com as atualizações de software para os demais dispositivos da marca, incluindo o iPadOS 26 beta 2, watchOS 26 beta 2 e afins. Por enquanto, os updates estão disponíveis somente para desenvolvedores cadastrados no programa de testes da gigante de Cupertino.

Entre as novidades, o novo beta do iOS 26 para desenvolvedores traz:

Widget de rádio ao vivo no Apple Music, o que pode ser útil para uso no CarPlay;

Distinção entre os tipos de solicitações no ChatGPT;

Selo de notificação azul em vez da cor vermelha para identificar remetentes desconhecidos nas mensagens recebidas;

Controles do Safari reorganizados no menu “Mais”, trazendo diferentes ordens de classificação e ícones, embora as funcionalidades permaneçam as mesmas;

Novo efeito de paralaxe no papel de parede do iOS 26, diferente do utilizado no primeiro beta;

Possibilidade de restaurar papéis de parede excluídos da coleção de wallpapers do iPhone;

Centro de Controle do celular ganhou um novo desfoque para melhorar a legibilidade;

Também foi identificada uma nova opção de toque para o iPhone, nomeada Reflection Alt 1.

Um novo assistente de recuperação para o celular é outro destaque da atualização, conforme o MacRumors. O recurso havia sido citado no primeiro beta da nova geração, mas aparentemente foi ativado no sistema operacional apenas com a compilação lançada agora.

A ferramenta é utilizada para solucionar problemas caso o iPhone encontre dificuldade para inicializar normalmente. Neste caso, o smartphone é executado no modo de recuperação enquanto procura e tenta corrigir os erros, levando o dispositivo a um estado de funcionamento anterior.

E os outros sistemas?

Novidades também estão presentes nas atualizações liberadas para os outros aparelhos da Apple. O iPadOS 26 beta 2, por exemplo, ganhou uma barra de ferramentas semelhante à do Mac, melhorias no app Arquivos e um novo sistema de janelas de apps para redimensionar livremente o tamanho de cada tela.

A big tech disponibilizou, ainda, o segundo beta do watchOS 26, macOS Tahoe 26, visionOS 26 e tvOS 26, mas sem revelar maiores detalhes sobre as mudanças. Estima-se que o primeiro beta público desses sistemas será lançado em julho, junto com a compilação do iOS 26.

