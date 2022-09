Tecnologia Apple libera iOS 16. Veja passo a passo para atualizar seu aparelho

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2022

Usuários do iPhone já podem baixar e instalar o novo sistema operacional. (Foto: Divulgação)

A Apple começou a semana com novidades para os usuários de iPhones, Apple Watchs, iPads e Macs. O sistema operacional dos aparelhos já pode ser atualizado para o iOS 16, que apresenta funções aprimoradas de recursos já existentes e um design repaginado na tela de bloqueio. Esta pode ser personalizada de acordo com a preferência do usuário, que pode optar por exibir imagens de satélite em tempo real.

Quem sente falta de visualizar a porcentagem de bateria na tela principal pode comemorar: na nova versão do iOS, ela está de volta. Outras inovações são a possibilidade de editar mensagens via SMS por até 15 minutos e fazer ligações diretas a partir das imagens registradas em fotos e vídeos.

Veja, abaixo, o passo a passo para atualizar o iPhone para o novo sistema:

– Acesse o aplicativo ‘Ajustes’ e selecione a opção ‘Geral’.

– Em seguida, acesse a opção ‘Atualização de Software’. A atualização do iOS 16 deve estar por lá: selecione “Baixar e instalar” e siga as instruções.

– Caso queira que o aparelho realize atualizações automáticas sempre que um novo sistema estiver disponível, há a possibilidade de habilitar o download e a instalação para que o celular atualize sozinho. Neste caso, assim que o novo sistema estiver disponível, o usuário recebe uma notificação. A instalação acontece durante a noite, e é necessário que o iPhone esteja conectado à tomada e a uma rede Wi-Fi.

Mudanças

Na lista de mudanças, está a possibilidade de editar mensagens via SMS por até 15 minutos, personalizar a tela de bloqueio com imagens de satélite em tempo real e até fazer ligações diretas a partir das imagens registradas em fotos e vídeos. Está de volta ainda o percentual de bateria na tela principal do iPhone.

O iOS 16 foi anunciado em junho deste ano durante o WWDC, evento voltado para desenvolvedores de aplicativos que ocorre anualmente na sede da companhia em Cupertino, nos Estados Unidos. A atualização vai ocorrer de forma gradual para os usuários.

O novo sistema operacional estará disponível já de fábrica nos iPhones 14, cuja pré-venda começou na última sexta-feira nos Estados Unidos com demanda acima das expectativas e que devem ser lançados no Brasil entre outubro e novembro, conforme ocorreu nos anos anteriores.

Usuários têm 15 minutos após o envio para editar uma mensagem e dois minutos para desfazer o envio dela. Uma mensagem pode ser alterada até cinco vezes.

A tela de bloqueio passa a ter papéis de parede personalizados, como fotos em efeito multicamadas, e imagens de satélite do planeta terra em tempo real. É possível ver a formação de nuvens no oceano. E a localização (país, por exemplo) muda de acordo com a localização do usuário.

Ainda na tela de bloqueio, o usuário pode alterar a fonte e a cor da data e hora, bem como adicionar novos widgets para clima, anéis de atividade, eventos de calendário e muito mais.

Empresas de avião pretendem criar aplicações com informações de voo já disponíveis na tela de bloqueio. As notificações foram redesenhadas para surgirem de baixo para cima, deixando a visão da tela bloqueada personalizada livre. As informações são do jornal O Globo.

