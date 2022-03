Tecnologia Apple M2: processador deve estrear em novos MacBook Air e Pro nesta terça

Por Redação O Sul | 7 de março de 2022

A Apple ainda teria uma “surpresa” para ser anunciada no evento deste terça. (Foto: Reprodução)

O chip Apple Silicon M1 irá ganhar um sucessor em seu primeiro upgrade significativo desde a criação, o M2 . No evento marcado para acontecer nesta terça-feira (8), a Apple deve lançar o semicondutor com novos modelos do MacBook Air e MacBook Pro de 13 polegadas. Fãs também aguardam um novo iPhone SE com conectividade 5G, e a companhia pode lançar uma “surpresa”, segundo o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg.

A expectativa para amanhã é alta: a Apple é em parte responsável por isso, já que o próprio nome do evento, “Peek Performance”, alude à expressão em inglês “peak performance”, que significa desempenho máximo.

De acordo com um desenvolvedor da Apple ouvido por Gurman, a companhia está fazendo testes com um novo chip que inclui CPU de oito núcleos — quatro unidades de alta performance e quatro dedicadas à eficiência — e GPU de 10 núcleos. “Essas especificações casam com as do chip M2 que eu detalhei no ano passado”, comentou o jornalista.

Novos MacBook Air, MacBook Pro e iPhone SE 5G

Usuários e fãs da marca esperam que os novos MacBooks tragam a próxima geração do chips de Apple Silicon. Desde a criação do M1, a fabricante do iPhone lançou o M1 Pro e M1 Max, modelos com melhorias de performance em relação ao antecessor. O desempenho desses processadores vem superando os da Intel em benchmarks.

Enquanto o MacBook Pro de 13 polegadas deve vir apenas com o upgrade de performance, o jornalista diz que a nova versão do MacBook Air terá um design renovado, completamente diferente das edições passadas.

Os testes conduzidos pela Apple com o suposto chip M2, nas últimas semanas, abrangem diversos modelos de Macs com as versões recentes do macOS beta. Isso inclui o macOS 12.3, a ser lançado nas próximas semanas pela marca, o macOS 12.4 e também o macOS 13, que deve ser revelado na WWDC 2022, no segundo semestre.

É esperado o anúncio de um novo Mac Mini com os chips Apple M2, M1 Pro ou M1 Max pronto para ser lançado nas próximas semanas. No planejamento da Apple, um novo iMac com Apple M2, M1 Pro e M1 Max pode chegar logo no primeiro semestre, junto com o MacBook Pro de 13 polegadas.

Já o novo iPhone SE teria o visual do iPhone 8, mas com um upgrade bem-vindo para a câmera e o processador do aparelho. Detalhe: a última versão do aparelho é de 2020. Tanto o celular quanto o novo iPad Air, outra suposta novidade do evento da Apple, teriam suporte a 5G e apresentariam o chip A15 Bionic, mesmo componente do iPhone 13.

A Apple ainda teria uma “surpresa” para ser anunciada no evento de amanhã. Isso pode ser o lançamento do novo iMac ou ainda uma olhada em um MacBook Pro de menor tamanho.

A empresa também pode mostrar seu novo display, segundo Mark Gurman. Como revelou o 9to5Mac, a Apple estaria produzindo monitores com uma nova resolução para Macs, chamada de “Apple Studio Display”, com resolução em 7K, maior do que Pro Display XDR, de 6K.

